Mitroglou, o goleador vindo da Grécia

Mitroglou está numa grande forma: nos últimos jogos marcou sempre e foi decisivo em alguns. Com os dois golos ao Desportivo de Chaves, na vitória por 3-1, o avançado tem agora 22 tentos e perto de bater o recorde de 25 na época anterior. No mínimo, a equipa orientada por Rui Vitória ainda terá mais 14 jogos até junho (11 na Liga, dois na Taça de Portugal e um na Liga dos Campeões). São já cinco jogos seguidos a celebrar para o dianteiro helénico.

Jogos sempre a marcar:



Chaves (casa), 2 golos

Sp. Braga (fora), 1 golo

Borussia Dortmund (casa), 1 golo

Arouca (casa), 2 golos

Nacional (casa), 1 golo

Devido a esta produtividade, o grego foi assediado pelo clube chinês, Tianjin Quanjian, que ofereceu 20 milhões pelo jogador, mas a proposta foi recusada pelo Benfica. Na passagem pela zona mista, Bressan, autor de um grande tento no estádio da luz, admitiu a boa forma do grego: “Sabíamos que o Benfica tem jogadores que na primeira ocasião são capazes de fazer golo e o Mitroglou está num momento especial, como já tinha mostrado ao marcar com o Dortmund. É difícil pará-lo agora. Hoje fez dois golos em três ocasiões, e como adepto do futebol português espero que continue a marcar no jogo de Dortmund.”

No jogo com o Chaves, Mitroglou foi considerado o melhor em campo, e afirmou, em declarações à BTV: "Estou feliz com este prémio, é sempre bom marcar golos mas a nossa equipa tem bons jogadores na baliza, na defesa e no meio-campo, e todos trabalharam para ajudar a equipa a conseguir mais esta vitória. É fantástico jogar no Estádio da Luz com estes adeptos, é fantástico."