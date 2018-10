Benfica x Chaves: águias garantem liderança em dia de enchente na Luz (3-1)

As águias chamaram e os adeptos responderam: quase 54 000 pessoas marcaram presença na noite de sexta-feira no Estádio da Luz para ver o duelo entre a equipa da casa e o Desportivo de Chaves. Foi mesmo o Benfica que começou por cima, desde cedo com incursões ofensivas à baliza do adversário. Contudo, o Chaves não se deixou intimidar, procurando o contra-ataque e jogar de igual para igual com o primeiro classificado da tabela.

Ao minuto 18, contudo, as aspirações do Chaves sofreram um golpe. Nélson Semedo fez uma boa jogada na direita e deixou a bola para o matador grego Mitroglou, que não hesitou em atirar a contar. No entanto, ficam algumas dúvidas da validade do golo, visto que Mitroglou fez falta sobre um jogador do Chaves na jogada do golo.

Contrariamente ao esperado, o golo deu mais força ao Chaves, que logo no minuto seguinte quase empatava o jogo. O Benfica também não se encostou na magra vantagem, continuando a procurar o bolo com constantes incursões ofensivas. Ao minuto 34, um bom entendimento entre Rafa e Mitroglou quase levava ao festejo do 2º golo das águias, mas a atenta defesa do Chaves não deixou. De facto, houve outro golo na 1ª parte, mas não foram os encarnados a festejá-lo: Bressan rematou a contar com um belíssimo golo, que deixou os seus bastantes adeptos que se deslocaram à Luz a festejar.

Na 2ª parte o Benfica voltou motivado a recuperar a vantagem, feito que conseguiu rapidamente: ao minuto 50, Rafa não hesitou e conseguiu o 2-1. O Benfica continuou assíduo no ataque, mas o Chaves continuava sem se intimidar e procurava recuperar o empate. Nenhuma das equipas parecia sucedida na sua missão, mas os adeptos encarnados sustiveram várias vezes a respiração com os ataques do Chaves. O jogo ofensivo acabou por resultar para as águias, que conseguiram o 3-1 ao minuto 89. Sem surpresa, o homem-golo foi Mitroglou, que deixou os adeptos da Luz a respirar de alívio.

O Benfica conquistou assim os 3 pontos, mantendo-se no topo da tabela, enquanto que o Chaves regressou a casa sem pontos, mantendo-se na 7ª posição.