Vitória SC e Benfica mais perto do Jamor

A prova rainha do futebol lusitano está perto de conhecer os 2 magníficos finalistas.

Na primeira mão da Taça, o Benfica foi à Amoreira vencer o Estoril por 1-2 num jogo absolutamente dramático. As águias abriram o activo por Mitroglou, mas Kléber empatou perto do apito para o intervalo. A igualdade parecia ser o destino do duelo, mas o matador grego voltou a facturar, garantindo o triunfo aos 90 minutos. A eliminatória não está decidida, mas será muito difícil para o Estoril dar a volta aos acontecimentos em pleno Estádio da Luz.

Na outra meia final, realizada esta quarta-feira em Guimarães, foi o Vitória a dar um passo gigante rumo à final do Jamor. Com Hernani endeabrado, os minhotos bateram o Chaves por confortáveis duas bolas a zero. Em perspectiva, adivinha-se uma final entre Benfica e Vitória, mas em futebol o que hoje é golo amanhã é um falhanço.