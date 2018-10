Jornada 24 da Liga NOS: a batalha de águias e dragões ao rubro

A luta pelo primeiro lugar da Liga NOS está emocionante e qualquer distração poderá comprometer as ambições de águias e dragões. O SL Benfica jogará em Santa Maria da Feira, frente ao Feirense, e o FC Porto recebe o Nacional, este Sábado. O Sporting CP mantém o verde esperança em Alvalade, numa partida frente ao Vitória SC.

Feirense x Benfica: mais uma vítima para Mitroglou?

O SL Benfica terá uma dura tarefa frente ao Feirense. Os pupilos de Rui Vitória procuram segurar a liderança e contam com a inspiração do mortífero Mitroglou, que resolveu recentemente a primeira mão da meia final da Taça diante o Estoril. Na lista para a deslocação ao Feirense o técnico encarnado chamou Jonas, mas continua sem poder contar com Fejsa. Na lateral direita, André Almeida será aposta para render o castigado Nélson Semedo. O Feirense tem vindo a recuperar terreno e em casa apresenta uma equipa pressionante e com garra para tentar bater o líder.

Porto x Nacional: Soares não deixa o dragão cair

No Estádio do Dragão o Porto dita a sua lei vencedora, e este sábado a partida será diante o aflito Nacional da Madeira. Os portistas terão pela frente uma equipa desesperada por pontos, mas contam com o instinto goleador do reforço de inverno, Tiquinho Soares. O Nacional terá inúmeras dificuldades para furar a melhor defesa da Liga, prevendo-se uma tarde tranquila para o Porto, caso resolva o jogo rapidamente. O técnico azul e branco não deverá contar com Herrera e Corona, mas soluções é algo que não falta a Espírito Santo.

Sporting x Vitória SC: Leão ruge pela vingança

Em Alvalade, o Sporting tentará vingar o 3-3 em Guimarães e entrará em campo este domingo para medir forças com o Vitória SC. O técnico Jorge Jesus deverá lançar João Palhinha novamente no miolo, e na frente Bas Dost tudo fará para consolidar o título de melhor goleador da Liga. No lado do Vitória, Hérnani está em grande forma e será o principal quebra cabeças para o último reduto sportinguista. Os leões tentarão consolidar o terceiro posto, espreitando algum deslize dos rivais.