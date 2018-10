Braga dá pontapé na crise: Rui foi a Fonte do triunfo diante o Arouca (3-1)

O Estádio AXA foi o palco do regresso do SC Braga às vitórias na Liga NOS. Os minhotos receberam o Arouca e triunfaram pela primeira vez na segunda volta do campeonato. Os bracarenses assumiram as rédias do duelo desde início e inauguraram o marcador ao minuto 12, por intermédio do goleador Rui Fonte. O Arouca reagiu pouco depois e Mateus precisou apenas de 5 minutos para restabelecer a igualdade. O Braga nunca perdeu o controlo do jogo, mas o empate a uma bola não se alteraria até ao apito para o intervalo.

No segundo tempo os minhotos voltaram a ser guerreiros e invadiram o meio campo do Arouca com uma avalanche ofensiva que abafou a equipa arouquense. Ao minuto 69 o Braga recorreu à mesma Fonte para fazer o 2-1, repondo justiça no marcador. 4 minutos depois, o colombiano Battaglia ampliou para 3-1, e até final a equipa de Jorge Simão geriu confortavelmente o jogo perante um Arouca sem argumentos para bater Marafona. Os bracarenses podem agora respirar melhor na tabela e ficam no sofá a aguardar pelo duelo entre Sporting e Vitória SC.