Bruno de Carvalho vence as eleições mais concorridas da História do Sporting

Em Alvalade, a afluência às urnas registou um recorde de quase 19 000 sócios a votar nas eleições à Presidencia do Sporting Clube de Portugal. De um lado, a Lista A Pedro Madeira Rodrigues, e do outro, a Lista B Bruno de Carvalho. Os resultados foram evidentes e Bruno de Carvalho ganhou de forma esmagadora, com 90 % das intenções de voto contra os 10 % de Madeira Rodrigues. O projecto que venceu as eleições em 2013 terá nova oportunidade para tornar o Sporting campeão, mas para a História da noite eleitoral ficará o número recorde de sócios a votar, ultrapassando os pouco mais de 17 000 presentes no acto eleitoral de 1988 ganho por Jorge Gonçalves.