Pizzi todo-o-terreno garante 3 valiosos pontos (0-1)

O Feirense recebeu no seu reduto as águias de Rui Vitória, que entraram em campo com a vitória a ser uma necessidade, após a goleada do Porto ao Nacional. Deixando Rafa no banco, as águias entraram a todo o gás, mas o Feirense em nada se deixou ficar atrás, conquistando mesmo a primeira oportunidade de golo da partida. Ambas as equipas encabeçavam jogadas ofensivas, num jogo bastante mais equilibrado do que poderia ser esperado.

Destaque para o minuto 19, quando o Benfica perdeu uma excelente oportunidade de se adiantar no marcador, mas que culminou numa perda inacreditável. Estavam 4 encarnados contra um único adversário, mas Salvio não assistiu Mitroglou e o que podia ter sido o primeiro da partida acabou numa grande perda de oportunidade.

O Benfica pareceu ganhar motivação, e a partir daí foram imensas as incursões ofensivas, com o guarda-redes do Feirense, Vaná, em grande plano. O Feirense procurou equilibrar as hostes, mas foi mesmo Pizzi que deixou a equipa da casa em desvantagem: Carrillo ganhou o ressalto e deixou para Pizzi, que finalizou impecavelmente ao minuto 42.

Ao intervalo a vantagem era do Benfica, e assim continuou na segunda parte. O Feirense procurou desesperadamente o empate, e por várias ocasiões esteve perto, mas foi mesmo o Benfica que viu a bola entrar na baliza ao minuto 73 por intermédio de Salvio, mas a posição irregular da águia levou o juíz da partida a invalidar o golo. O resultado não mais se alteraria, mas não surpreenderia ninguém se o Feirense tivesse empatado a partida e assim tivesse acabado.

Contas feitas, as águias recuperaram a liderança que perderam temporariamente, contando com 60 pontos. Já o Feirense vê-se na 13ª posição, somando um total de 26 pontos.