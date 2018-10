Nélson Évora é campeão europeu de Triplo Salto

Em Belgrado, o Hino Nacional tocou para felicitar mais um feito emblemático do atleta luso Nélson Évora.

Nos europeus de pista coberta, o português iniciou a final do Triplo Salto com um ensaio nulo mas deu um pulo gigante e alcançou a extraordinária marca de 17.20m no terceiro salto, destronando o atleta italiano que chegou aos 17.13m. O atleta do Sporting revestiu Portugal de ouro depois de Patricia Mamona ter ganho a medalha de Prata na mesma modalidade.

Os excelentes resultados dos campeonatos europeus de pista coberta prometem ser um tónico extra para o Mundial que se realiza no verão.