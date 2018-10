Sporting tropeça frente ao Vitória (1-1)

Em Alvalade, os leões registaram mais de 43 000 espectadores na recepção ao Vitória SC. Com Esgaio e Bruno César no 11 inicial, o Sporting entrou na partida em alta velocidade, mas foi o Vitória a criar perigo com um tiro fulminante de Hérnani que Patrício parou incrivelmente. Na resposta, Bas Dost ficou a centímetros do golo.

As duas equipas apresentaram muita dinâmica e velocidade, dando colorido a uma belíssima primeira parte. Ao minuto 34, Esgaio cruzou, Bas Dost serviu Alan Ruiz e o argentino inaugurou o marcador. No Vitória, Hérnani não deu descanso aos leões e foi um verdadeiro mágico na ala direita, mas a vantagem verde e branca ao intervalo não sofreu contestação. A qualidade de jogo de ambas as equipas deslumbrou as bancadas, mas ao intervalo o score ficou em 1-0.

Os dois treinadores não promoveram qualquer alteração e o jogo manteve-se veloz, com as equipas extremamente ofensivas. Do lado leonino, Bas Dost foi o principal foco, e nos minhotos o inevitável Hérnani foi novamente determinante no ataque a Patrício. Com Campbell em evidência, os leões ficaram a um palmo do golo depois de um lance delicioso de Bryan Ruiz.

À medida que o relógio corria o Sporting baixava o bloco, bloqueando as iniciativas dos talentosos jogadores do Vitória. O goleador Marega assustou Patrício ao minuto 72, numa altura em que o Vitória já jogava com dois pontas de lança. Na jogada seguinte, Marega não facilitou e igualou a partida a 15 minutos dos 90. No tento sofrido os centrais verde e brancos ficaram mal na fotografia. O técnico leonino ainda lançou Castaignos, mas no jogo 100 de Paulo Oliveira na Liga o Sporting não foi além de uma igualdade a 1 bola frente ao competente Vitória SC.