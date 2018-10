Oficial: Paulo Bento já não é treinador do Olympiacos

A passagem pela Grécia não foi a mais duradoura para o técnico português, Paulo Bento. Depois de conquistar a 3ª derrota consecutiva neste domingo, frente ao PAOK (2-0), feito que não era alcançado pelo clube grego desde a época de 95/96, o Olympiakos rescindiu o contrato com ex-selecionador português. A notícia foi dada na página oficial do clube, que anuncia assim "o fim da sua cooperação com Paulo Bento".

Note-se que o Olympiakos está no topo da tabela classificava da Liga Grega, mas os maus resultados recentes e o desagrado perante o futebol praticado deverão estar na decisão de pôr termo ao contrato. Agora caberá a Vasilis Vouzas, técnico da equipa de sub-20, assumir o comando técnico da equipa, conforme descrito no comunicado oficial.