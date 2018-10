Tiquinho Soares aperta o cerco a Bas Dost

A disputa de goleadores da Liga lusa está feroz. O inevitável Tiquinho Soares marcou sempre desde que joga de dragão ao peito, e foi inclusive considerado o melhor jogador da Liga NOS no mês de fevereiro. A influência do brasileiro na mudança táctica dos azuis e brancos é inegável: o Porto alinha agora com um sistema declaradamente ofensivo, com dois avançados muito móveis e com instinto goleador. Nas duas últimas partidas do campeonato os invictos marcaram 11 golos, sendo que 6 deles foram da autoria da dupla maravilha, 2 de André Silva e 4 de Tiquinho Soares.

Os golos do brasileiro são importantes, mas o Porto ganhou também maior agressividade e presença física na frente, o que oferece maior pressão sobre o adversário, abrindo também mais espaços para André Silva. A exibição sobernatural de Tiquinho em Arouca deixou Manuel Machado sem palavras, e com os dois tentos na goleada desta sexta-feira o avançado leva já 16 tiros certeiros, a apenas 2 do líder da lista, Bas Dost. O holandês jogará apenas este sábado, mas vê agora o seu estatuto ameaçado pelo incrível Soares. O luso André Silva segue na terceira posição com 15 golos, e Mitroglou em quarto com 13.