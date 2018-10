Póquer de Bas Dost arrasa Tondela: Sporting vence 4-1

Em Tondela, o Sporting entrou nas 4 linhas com Matheus Pereira e Daniel Podence nas ecolhas de Jesus para o 11 inicial, e ao todo os leões apresentaram 5 jogadores formados na Academia de Alcochete. Nos 30 minutos iniciais o equilíbrio foi constante, mas os leões dominaram territorialmente o duelo. O jovem criativo Podence foi um verdadeiro artista na ala e foi precisamente dos pés do mini mago de Alvalade que surgiu o lance do golo inaugural. Daniel Podence rompeu e serviu o mortífero Bas Dost para um golo de classe. O Tondela pouco ou nada incomodou Patrício, e foi sem colocar muito o pé no acelerador que o Sporting chegou ao intervalo em vantagem por 1-0.

Na segunda metade o conjunto orientado por Pepa subiu as linhas e causou alguns embaraços a Marvin e Schelotto. Ao minuto 53, o caudal ofensivo do lanterna vermelha resultou na igualdade, com Murillo a bater Rui Patrício, aproveitando a passividade do último reduto verde e branco. Os leões não deixaram o Tondela festejar e Matheus rugiu pela ala até assistir Bas Dost, que voltou a dar vantagem aos forasteiros. O Tondela ainda esboçou uma reação, mas até final Bas Dost deslumbrou com um show de grandes penalidades.

Ao minuto 71 e 78 o Sporting beneficiou de dois castigos máximos e foi o craque e goleador Dost a converter as penalidades sem dar chance a Claúdio Ramos. Perto do final, o guardião do Tondela vingou-se e negou o quinto tento ao holandês, novamente de grande penalidade. A vitória leonina é justa e Bas Dost está ferozmente na luta pela Bota de Ouro, estando a apenas 1 golo de igualar Messi. Relevo também para a estreia de Francisco Geraldes com a camisola do Sporting, na noite em que o Tondela poderá possivelmente ter dito adeus à Liga NOS.