Mónaco reforça liderança com golo galático de Moutinho

Em jogo a contar para o campeonato francês, o Mónaco de Jardim enfrentou o Bordéus e triunfou por duas bolas a uma, aproveitando o deslize do Nice para consolidar a liderança na prova.

Os pupilos do técnico luso apenas inauguraram o marcador ao minuto 68 por Mbappé, mas o melhor e mais bonito lance do jogo foi made in Portugal. Numa excelente jogada de ataque, Bernardo Silva conduziu o esférico e serviu Moutinho na perfeição. À entrada da área o médio lusitano rematou e fez a baliza tremer com um golo lindo ao ângulo superior esquerdo, jogava-se o minuto 74.

O Bordéus ainda reduziu aos 84', mas o líder Mónaco não deixou escapar os 3 pontos. Os franceses ganham assim alento para tentarem dar a volta à eliminatória da Champions, diante o Manchester City, na próxima semana.