Man United x Rostov : Passar, vencer e convencer

Depois da igualdade a uma bola em terras russas, a equipa de José Mourinho partia em vantagem para a segunda-mão em Old Trafford e a verdade é que a vantagem se verificou desde o primeiro minuto.

Em casa quem mandou foi o próprio Manchester United. Desde o início da partida que as sucessivas tentativas por parte dos Red Devil's faziam acreditar que mais cedo, ou mais tarde, o golo iria chegar. E chegou, aos 70' e com o selo de Mata! Mas vamos por partes.

Ao longo da primeira metade as coisas só falharam na finalização... Ibrahimovic, Mkhitaryan e Pogba foram os que mais tentaram e a verdade é que, ou a bola saía ao lado, ou acabava defendida por Medvedev.

Ao intervalo o nulo era o espelho da qualidade defensiva dos russos e apesar dos ingleses estarem em vantagem na eliminatória, as coisas só não pioram graças ao guarda-redes e à falta de pontaria dos avançados do United, mas Mourinho e os Red's queriam mais..

Na segunda parte tudo se manteve e tantas vezes o cântaro vai à fonte que.... um dia lá deixa a asa, neste caso, a bola. Depois de uma perda de bola do Rostov, Mkhtiraryan aproveitou para cruzar para a direita, Ibrahimovic deu de calcanhar e foi Mata que, ao segundo poste, encostou para o fundo das redes.

Mata carimbou a passagem dos ingleses aos quartos de final da Liga Europa

Estava feito o primeiro, e único, golo da noite e com o selo de qualidade da frente inglesa. Até ao final, o Rostov ainda pregou um susto em tempos de descontos, mas, para felicidade de Mourinho e de todos os presentes, Sergio Romero também mostrou estar presente e salvou os 3 pontos que levam o United directamente para os quartos de final.

Na próxima fase da prova, a equipa do Special One poderá encontrar, um destes gigantes: Besiktas, Celta de Vigo, Genk, Ajax, Anderlecht, Lyon ou Schalke 04. O sorteio decorre amanhã, dia 17, em Nyon, sendo a primeira-mão jogada a 13 de Abril, a segunda a 20 do mesmo mês.