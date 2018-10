Quartos de final da Champions: Bayern x Real Madrid e muita emoção garantida

O sorteio dos quartos de final da UEFA Champions League está recheado de duelos empolgantes. O Bayern Munique x Real Madrid é a final antecipada desta fase da prova, e terá frente a frente craques como Vidal, Robben ou Lewandoski, do lado alemão, e Sérgio Ramos, Modric ou Cristiano do lado espanhol. Relevo ainda para os regressos de Ancelloti e Xabi Alonso a Madrid, depois de terem representado o Real e terem, inclusive, ganho a Champions em 2014. Foco ainda para o reencontro de Kroos com o Bayern e, claro, o duelo luso entre Pepe e Cristiano contra Renato.

O Mónaco de Leonardo Jardim tentará eliminar a equipa que nem Jorge Jesus nem Rui Vitória conseguiram, e terá pela frente o Borussia de Dortmund de Aubameyang. Nos franceses, João Moutinho e Bernardo Silva tudo farão para chegar às meias, mas Raphael Guerreiro e companhia apostam tudo na vitória na competição. O Atlético de Madrid terá de medir forças com o Leicester e, por fim, foco para outro mega duelo que terá de um lado o argentino Higuain e do outro Messi, para um tango que só um acertará o passo. O Barcelona x Juventus e os restantes encontros serão disputados a 11 e 12 de Abril, e a segunda mão a 18 e 19 do mesmo mês.