Bota de Ouro: Bas Dost never lost

A máquina de tiros certeiros do Sporting CP voltou a fazer das suas diante o Nacional, ao festejar 2 tentos. Com Bas Dost nenhuma bola vai ao poste e faz sempre balançar a rede. Ao minuto 13 o holandês abriu o activo em Alvalade, dando sequência a um canto bem convertido por Bryan Ruiz. Ao minuto 34 voltou a entrar na área como um verdadeiro leão, e aumentou a contagem de forma oportuna. Com este registo o mortífero avançado soma já 24 golos em 23 jogos na Liga NOS, e ultrapassa Messi, que conta com 23 na Liga espanhola. Bas Dost está assim bem colocado na luta feroz pela Bota de Ouro.