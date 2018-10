Águia João Carvalho trama dragão: Porto empatado pelo Vitória (1-1)

Os adeptos do Porto responderam à chamada e coloriram as bancadas do Dragão de azul e branco para a recepção ao Vitória FC. Em busca da liderança os invictos entraram em campo com Layún e Corona, e partiram rapidamente para o ataque em busca do triunfo. O Vitória apresentou um miolo muito reforçado e tentou ao máximo suster o caudal ofensivo azul e branco. Apesar do domínio territorial, foi Santana a testar Casillas pela primeira vez. Na resposta, o central Filipe foi ao quinto andar e de cabeça falhou o alvo por pouco. Ao minuto 19, Brahimi ficou pertíssimo do golo, mas Vasco Fernandes salvou o Vitória em cima da linha.

O Porto acelerou o jogo e empurrou os sadinos para o seu reduto, e foi com tremenda infelicidade que Marcano e André Silva vacilaram na hora de bater Bruno Varela depois da meia hora. O festejo azul e branco apenas chegou ao minuto 45, mas valeu a pena a espera, com mexicano Corona a levantar o Estádio com um golaço. O extremo recebeu um passe soberbo de Oliver e rematou de primeira, sem chance de defesa.

Na segunda metade o Porto adormeceu um pouco, e foi ironicamente o jovem cedido pelo Benfica, João Carvalho, a igualar o duelo ao minuto 55. Foco para o sadino, que foi muito oportuno a aproveitar um deslize de Filipe para bater Casillas. Como resposta, o técnico azul e branco lançou Jota e ordenou ao seu conjunto para subir ainda mais as linhas. Nesta fase o Porto viu o poste negar o tento a André Silva. Na restante partida o Porto apostou tudo no triunfo, mas o empate não se desfez e na próxima jornada o clássico terá águias em primeiro lugar e dragões em segundo, com 1 ponto de diferença.