Mónaco está imparável: Mbappé resolve em Caen (0-3)

Depois da vitória épica do Mónaco diante o Manchester City na Champions, a equipa de Leonardo Jardim voltou a mostrar este domingo o porquê de ser uma das equipas mais mortíferas da Europa. Em Caen, o técnico luso apostou em João Moutinho, e foi dos pés do campeão europeu que surgiu uma assistência para um dos dois golos do menino de ouro Mbappé.

O génio goleador bisou e está a despertar o interesse dos tubarões do velho continente. O jovem dianteiro é já comparado a Henry, levando Zidane e Guardiola a tecer rasgados elogios ao talentoso jogador. O golo de Fabinho de grande penalidade coloriu o score em 0-3, e o Mónaco soma já 87 tentos em 30 jornadas. O futebol perfumado e técnico do Mónaco continua a dar que falar, e a liderança da Ligue 1 com 71 pontos é inteiramente justa.