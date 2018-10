Bota de Ouro ao rubro : Messi bisou e volta à liderança

Taco a taco. É assim que Messi e Bas Dost têm estado na corrida à bota de ouro 2017.

O holandês marcou 2 golos frente ao Nacional este sábado e destronou Messi, mas apenas por 24 horas... O argentino voltou a mostrar o porquê de ser um dos melhores de sempre na história do Mundial e marcou mais dois na recepção ao Valência, recuperando a liderança na corrida com 25 golos esta temporada (mais um que o avançado do Sporting).

Ainda assim é importante destacar que nada parece estar decidido, uma vez que Aubameyang também está muito perto dos líderes da tabela, o gabonês do Borussia Dortmund conta com 23 golos, mais um do que Anthony Modeste que ocupa o 4º lugar da tabela.

A lista continua com Andrea Belotti do Torino (com 22 golos), Robert Lewandowski, Suárez e Lukaku (21), terminando a lista com nomes como Cavani e Daniel Mertens.

Teremos de esperar pelo final da temporada para ver quem irá garantir o troféu, mas uma coisa é certa, a luta está renhida!