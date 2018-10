Man United : vitória 600 com sonhos da Europa

Este Domingo a visita do Manchester United a Middlesbrough poderia ditar muito mais que três pontos e a verdade é que assim foi. A equipa de José Mourinho não só venceu, como conseguiu atingir o quinto lugar da tabela classificativa e está assim mais perto de garantir a presença nas competições europeias na próxima temporada.

É mais do que sabido que esta temporada esteve muito àquem das expectativas dos adeptos, Mourinho também o entende, mas os 3 pontos conseguidos dão a garantia de que nem tudo está perdido para os red devils.

Quanto ao jogo propriamente dito, é importante salientar que o técnico português gravou o seu nome na história do clube ao garantir a vitória 600 do clube depois da vitória por 3-1 diante do Middlesbrough.

Os golos de Fellaini (30"), Lingard (62") e Valencia (90"), que aproveitou uma desatenção de Victor Valdes para ditar o resultado final, foram mais do que suficientes para garantir os 3 pontos. Ainda assim é importante relembrar que os red devil's não ganharam para o susto quando aos 77' Rudy Gestede, do Middlesbrough, reduziu para 1-2.