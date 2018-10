Mundial 2018:  os jogos da qualificação

São nove os grupos que fazem parte da história da qualificação para o Mundial 2018 na Rússia. Entre antigos e recentes Campeões, com novos ou com velhos treinadores, a verdade é que ninguém quer perder.

Do grupo A ao grupo I muita coisa está ainda por decidir e esta semana poderá ser crucial para as contas a fazer, vamos relembrar quem joga com quem?

Grupo A

A laranja mecânica não baixa os braços no apuramento | Foto: pt.uefa.com/worldcup

Com 6 equipas em disputa por uma chegada a terras russas a Selecção francesa lidera o grupo com 10 pontos, mais 3 do que a Holanda e a Suécia. Mais atrás estão a Bulgária (6 pontos) e a Bielorrúsia (2 pontos). O grupo fecha as contas com o Luxemburgo que conta com apenas um ponto.

Jogos a 25 de Março :

Suécia x Bielorrúsia;

Luxemburgo x França;

Bulgária x Holanda;

Grupo B

A Selecção Portuguesa é 2ª do Grupo B | Foto : uefa.com/worldcup

Grupo da Selecção Campeã da Europa. A equipa das quinas ocupa actualmente o segundo lugar do grupo com 9 pontos, menos 3 que a Suíça, seguem-se a Hungria (7 pontos), as Ilhas Faroé (4 pontos), a Letónia (3 pontos) e Andorra que ainda não conta com qualquer ponto.

Jogos a 25 de Março :

Portugal x Hungria;

Suíça x Letónia;

Andorra x Ilhas Faroé;

Grupo C

Liderado pela poderosa mannschaft, o grupo C pode dizer que só tem de decidir quem é que vai ocupar o segundo lugar da tabela. A Selecção alemã tem 12 pontos e é seguida pela Irlanda do Norte com 7 pontos, os mesmos que o Azerbaijão. Seguem-se então a República Checa (5 pontos), a Noruega (3 pontos) e a equipa de San Marino que não tem qualquer ponto conquistado até agora.

Jogos a 26 de Março :

Azerbaijão x Alemanha;

San Marino x República Checa;

Irlanda do Norte x Noruega;

Grupo D

Já no grupo D, as contas estão mais equilibradas. A República da Irlanda lidera com 10 pontos, mas está a ser seguida de perto pela Sérvia (8 pontos) e pelo País de Gales (6 pontos). Mais abaixo estão as selecções da Áustria (4 pontos), Geórgia (2 pontos) e a Moldávia com 1 ponto.

Jogos a 24 de Março :

Geórgia x Sérvia;

República da Irlanda x País de Gales;

Áustria x Moldávia;

Grupo E

À semelhança do que acontece no Grupo D, também neste Grupo, as contas estão muito equilibradas e os jogos desta semana podem muito bem já tomar decisões. Liderado pela selecção polaca (10 pontos), também a Selecção de Montenegro (7 pontos) começa a acreditar num apuramento directo. A Dinamarca (6 pontos) e a Roménia (5 pontos) também podem continuar a sonhar, mas mais abaixo a Arménia (3 pontos) e o Cazaquistão (2 pontos) ainda não deixaram de acreditar.

Jogos a 26 de Março :

Arménia x Cazaquistão;

Roménia x Dinamarca;

Montenegro x Polónia;

Grupo F

Tendo a Selecção Inglesa como favorita ao apuramento directo, o Grupo F deste apuramento ainda tem muitas contas para fazer. Os Ingleses lideram com 10 pontos, mas a Eslovénia está à espreita (8 pontos). Logo a seguir está a Eslováquia (6 pontos), seguem-se a Lituânia (5 pontos), a Escócia (4 pontos) e Malta que ainda não tem qualquer ponto atribuído.

Jogos a 26 de Março :

Inglaterra x Lituânia;

Malta x Eslováquia;

Escócia x Eslovénia;

Grupo G

A equipa espanhola lidera o Grupo G | Foto:uefa.com/worldcup

Chegamos agora ao grupo que, teoricamente, tem tudo decidido. A Selecção Espanhola lidera com 10 pontos, os mesmos que a Itália, mas são seguidos de muito perto por Israel (9 pontos). Num grupo quase à parte estão a Albânia (6 pontos) e as equipas da Macedónia e do Leichtenstein com zero pontos.

Jogos a 24 de Março :

Leichtenstein x Macedónia;

Espanha x Israel;

Itália x Albânia;

Grupo H

A Bélgica lidera, mas vai receber a Grécia | Foto:pt.uefa.com/worldcup

Este é outro grupo em que tudo pode acontecer. Liderado pela Bélgica (12 pontos), os adversários estão muito perto. No segundo posto a Grécia (10 pontos) ainda acredita no apuramento directo, mas é seguida pela Bósnia e Herzegovina (7 pontos). Com apenas 3 pontos conquistados estão as Selecções do Chipre e da Estónia, já Gibraltar tem de pegar na calculadora...

Jogos a 25 de Março :

Chipre x Estónia;

Bósnia e Herzegovina x Gibraltar;

Bélgica x Grécia;

Grupo I

Chegamos assim ao último grupo desta fase de apuramento. Liderado pela Croácia (10 pontos), também a Ucrânia (8 pontos) ainda sonha com um apuramento directo. Seguem-se a Islândia (7 pontos) e a Turquia (5 pontos) e para fechar as contas a Finlândia e o Kosovo partilham 1 ponto cada um.

Jogos a 24 de Março :

Turquia x Finlândia

Croácia x Ucrânia