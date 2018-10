Moreirense: Augusto Inácio fora, Petit entra

Augusto Inácio fez História ao conquistar a Taça CTT com o Moreirense, mas nem isso impediu o treinador de abandonar o clube de Moreira de Cónegos. Os maus resultados que se seguiram à conquista acabaram por prevalecer, culminando na rescisão do contrato entre o técnico e o clube desportivo. Recorde-se que Inácio chegou ao Moreirense já a época tinha começado, com o intuito de substituir Pepa. Atualmente o Moreirense está na posição acima da linha de água, com 4 pontos de vantagem sobre o Tondela.

Para substituir o técnico já foi confirmado Petit, que assumirá os comandos do clube já nesta Terça-Feira. O técnico estava sem clube, depois de ter terminado o contrato, curiosamente, com o Tondela, no início deste ano. Petit assinou até ao fim da temporada, com mais uma época de opção.

Confira o comunicado do clube:

O Moreirense Futebol Clube, Futebol SAD informa que terminou, nesta data, por motivos pessoais e de forma amigável, o contrato com o seu técnico Augusto Inácio.

A Augusto Inácio, o Moreirense FC agradece todo o empenho e profissionalismo demonstrados e deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais.

O próximo treinador já está escolhido. Armando Teixeira, conhecido por “Petit”, inicia funções amanhã.

Petit assina contrato com o clube até ao final da temporada com mais uma época de opção e conta com os atuais adjuntos na sua equipa técnica.