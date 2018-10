Barcelona e Real Madrid na luta pelo título

A luta pelo primeiro lugar na Liga espanhola está ao rubro e faltam 10 finais para o desenlace final. Neste momento o Real Madrid está em primeiro com 65 pontos em 27 jogos, seguido pelo Barcelona que tem 63 em 28 partidas.

As partidas decisivas:

JORNADA 29

Real Madrid - Alavés (Domingo, 2 de abril. 16.15 horas)

Granada - Barcelona (Domingo, 2 de abril. 20.45 horas)





JORNADA 30

Barcelona - Sevilha (Quarta-feira, 5 de abril. 19.30 horas)

Leganés - Real Madrid (Quarta-feira, 5 de abril. 21.30 horas)





JORNADA 31

Málaga - Barcelona (Sábado, 8 de abril. 20.45 horas)

Real Madrid - Atlético (Sábado, 8 de abril. 16.15 horas)





JORNADA 32

Barcelona - Real Sociedade (Sem confirmação: Sábado 15/Domingo 16 de abril)

Sporting de Gijon- Real Madrid (Sem confirmação: Sábado 15/Domingo 16 de abril)





JORNADA 33

REAL MADRID - BARCELONA (Domingo, 23 de abril: 20.45 horas)





JORNADA 34

Desportivo da Corunha- Real Madrid (Sem confirmação: Quarta-feira 26 de abril)

Barcelona - Osasuna (Sem confirmação: Quarta-feira 26 de abril)





JORNADA 35

Espanhol - Barcelona (Sem confirmação: Sábado 29/Domingo 30 de abril)

Real Madrid – Valencia (Sem confirmação: Sábado 29/Domingo 30 de abril)





JORNADA 36

Granada - Real Madrid (Sem confirmação: Sábado 6/Domingo 7 de maio)

Barcelona - Villarreal (Sem confirmação: Sábado 6/Domingo 7 de maio)





JORNADA 37

Real Madrid - Sevilha (Sem confirmação: Sábado 13/Domingo 14 de maio)

Las Palmas - Barcelona (Sem confirmação: Sábado 13/Domingo 14 de maio)





JORNADA 38

Barcelona - Eibar (Sem confirmação: Sábado 20/Domingo 21 de maio)

Málaga - Real Madrid (Sem confirmação: Sábado 20/Domingo 21 de maio)

Destaque para a receção dos catalães ao Sevilha na jornada 30, o grande clássico na jornada 33, o dérbi catalão na 35 e a deslocação para jogar com o Las Palmas. O Real tem um calendário mais difícil em que é incluído, mas ainda sem data confirmada, o jogo em Vigo. As partidas mais difíceis são a receção ao Atlético na jornada 31, o clássico com o Barça, o jogo com o Valência na jornada 35 e há na 37ª a visita do Sevilha ao Santiago Bernabéu.