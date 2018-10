FC Porto: Casillas não convence Lopetegui

O guardião titular do Nápoles, Pep Reina lesionou-se, e o líder da formação espanhola, Julen Lopetegui chamou para o seu lugar o guarda redes do Atlético Bilbao, Kepa. O icónico Iker Casillas, que já vestiu as cores do seu país por 167 ocasiões, voltou a não entrar nas contas do antigo treinador do Porto, e nem mesmo a lesão de Reina impulsionou o tão aguardado regresso de Iker à seleção. Ao serviço do Porto, Casillas tem vindo a cumprir uma das suas melhores épocas de sempre a nível exibicional, e é actualmente o portero menos batido da Liga NOS com 12 golos sofridos. Com as cores espanholas Iker foi e continuará a ser uma lenda, mas para Lopetegui a Era de Casillas parece já ter chegado ao fim.