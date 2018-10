Adeus de Podolski à selecção alemã

A 6 de Junho de 2004, Lukas Podolski estreou-se com a camisola alemã diante da Hungria em Kaiserslautern. Quase treze anos depois, o avançado germânico disse adeus à mannschaft diante da Inglaterra. Para fechar em beleza a sua carreira internacional, Podolski acabou por dar a vitória à Alemanha diante dos rivais ingleses, apontando o único tento do jogo aos 69 minutos.

Pouco antes do final da partida, o avançado alemão foi substituido, para que pudesse assim ter a devida homenagem e ovação. Para além disso, Podolski pode ainda pegar no microfone e adereçar o público em Dortmund antes do início da partida. Aí Podolski agradeceu à família, adeptos, companheiros de equipa e ao Colónia, clube que o formou, por quase treze anos com ao serviço da selecção alemã.

No final da partida, Podolski agradeceu mais uma vez ao público presente em Dortmund, tendo ainda direito a um festejo particular por parte de toda a equipa.

Ao longo de treze anos, Lukas Podolski completou 130 internacionalizações, onde apontou 49 golos. O avançado teve o seu momento alto a serviço da mannschaft em 2014 com a conquista do Campeonato do Mundo no Brasil.