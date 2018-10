Portugal x Hungria: Desta vez só a vitória interessa

É uma partida decisiva aquela que Portugal e Hungria vão disputar este sábado no Estádio da Luz. A selecção portuguesa está no segundo lugar do grupo B, de qualificação para o Mundial 2018 com nove pontos, menos três que a líder Suíça, enquanto os húngaros estão na terceira posição com sete pontos. Por isso os dois conjuntos sabem, que só um triunfo lhes continua a garantir hipóteses de estar na luta pelo apuramento. Um empate como aquele que aconteceu na fase de grupos do Euro 2016. deixaria as duas selecções a lutarem por um lugar nos playoffs.

Este vai ser o décimo segundo desafio entre Portugal e Hungria, e o favoritismo esse está todo no lado lusitano. Em onze jogos a equipa das «quinas» ganhou sete e empatou quatro. No que toca aos golos marcados a diferença é bastante significativa, 26 contra 10. A última vitória aconteceu em Outubro de 2009, também no Estádio na Luz, estando nessa altura em disputa a qualificação para o Mundial de 2010. O resultado, 3-0 com dois golos de Simão Sabrosa e outro do luso-brasileiro Liedson.

Na antevisão ao jogo contra a Hungria, o seleccionador nacional Fernando Santos referiu que será uma partida diferente daquela que se jogou em Junho de 2016, no Campeonato da Europa. «Esse jogo no Europeu foi muito atípico, a Hungria já estava apurada e não tinha a mesma pressão de agora. Agora, seja em que contexto for, no futebol tem que se defender e atacar bem sempre. Espero um jogo difícil, temos os mesmos objetivos, mas temos um objectivo muito claro. Queremos vencer, queremos estar no Mundial», afirmou. Para este desafio Fernando Santos não vai poder contar com os lesionados Adrien Silva e Nani, fazendo regressar Cédric, Pepe, Eliseu e João Moutinho.

No lado da Hungria, o técnico alemão Bernd Storck não teve problemas em assumir o favoritismo português. «Vai ser um jogo fantástico para nós. Portugal é o campeão europeu e não temos nada a perder. A situação é bastante clara, eles são os favoritos, mas vamos dar o nosso melhor e tentar fazer uma partida igual à do Euro 2016. Não temos de ter medo, mas temos de estar bem organizados e fazer golos, isso é o mais importante temos de fazer golos se quisermos ganhar o jogo. Preparámos a equipa não só ao nível do encontro em si, mas também mentalmente», referiu. Para o encontro deste sábado o técnico tem à sua disposição todos os elementos importantes da Hungria, como Salai, Zoltan Gera e Dzsudzsak.

O Portugal x Hungria está agendado para as 19h45 no Estádio da Luz, que promete ter lotação esgotada.