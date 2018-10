Cristiano e André Silva somam 14 dos 19 tentos das quinas

Os números são evidentes e conclusivos. A fase de apuramento para o Mundial 2018 deu a conhecer uma dupla ameaçadora na frente de ataque dos Heróis do Mar. Cristiano e André Silva levam já 14 dos 19 golos da seleção e prometem consolidar a dupla rumo ao Mundial da Rússia. O estratosférico CR70 fez 9 e o dragão de ouro festejou 5, um registo que tem vindo a mudar a forma de Portugal jogar. Desde que André Silva entrou na equipa, os lusos passaram a alinhar com uma postura mais ofensiva e, ao lado de Cristiano, o jogador do Porto baralha as defesas contrárias com variações pocisionais constantes com o dianteiro merengue. Esta dupla é para manter e tentar aperfeiçoar para atacar os relvados russos com toda a nota artística, rumo ao Mundial.