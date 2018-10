Messi suspenso por 4 jogos da qualificação do Mundial

Depois da FIFA ter instaurado um processo disciplinar a Lionel Messi devido aos insultos proferidos ao árbitro assistente no jogo entre a Argentina e o Chile, a organização de futebol já tomou a sua decisão: o argentino foi considerado culpado de "violar o artigo 57º do Código da FIFA" ao "dirigir palavras insultuosas ao árbitro assistente".

Por causa desta situação, Lionel Messi enfrenta 4 jogos de suspensão, sendo que o jogo de hoje frente à Bolívia, em La Paz, será o primeiro jogo em que estará castigado. O argentino terá também de pagar uma multa de cerca de 10000 mil francos suíços, ou seja, cerca de 9338 mil euros.

O processo instaurado a Lionel Messi teve como causa um vídeo em que a estrela do Barcelona insulta a mãe do árbitro assistente.

No final do documento divulgado na página oficial da FIFA foi referido ainda que "esta decisão está em consonância com as decisões anteriores da Comissão Disciplinar da FIFA em casos semelhantes" e que "tanto o jogador como a Federação Argentina de Futebol foram informados da decisão" .