Jovens lusos vencem Alemanha com golaço de Bruno Fernandes

A preparação lusa para o Europeu de sub-21 continua invicta. Os jovens orientados por Rui Jorge mediram forças com a Alemanha e não tiveram receio de impôr o seu jogo em solo germânico. A partida foi equilibrada, mas foi a equipa das quinas a abrir o activo antes da meia hora. Na cobrança de um canto, o médio João Carvalho serviu Bruno Fernandes e o criativo não vacilou na hora de bombardear as redes alemãs. Os germânicos responderam, mas Joel Pereira manteve-se firme entre os postes. O golaço de Bruno Fernandes gelou os alemães e ao intervalo a vantagem sorriu aos portugueses.

No segundo tempo as equipas baixaram a intensidade de jogo, muito por culpa das inúmeras substituições de ambos os técnicos. A Alemanha tentou a todo o custo igualar o duelo, mas Portugal mostrou muita personalidade nas tarefas defensivas. O golo de Bruno Fernandes foi o momento chave do jogo, mas fica o destaque para mais um excelente teste para o Europeu.