Resultado e golos Benfica 1x1 Porto na Liga NOS 2017

Tudo na mesma na liderança. Benfica e FC Porto permanecem nas mesmas posições com os pontos divididos. Uma primeira parte fraca, uma segunda com mais movimento, mas ainda assim muito aquém daquilo que se merecia ver num jogo de liderança.

FINAL DO JOGO

O golo de 1x1, Maxi Pereira

O golo do 1x0

92'. Remate forte de Carrillo, a bola sai por cima.

3 minutos de compensação na luz

87'. Substituição: Sai Brahimi entra Otávio

86'. Substituição: Sai Rafa entra Carrillo.

86'. Amarelo para Maxi Pereira por falta sobre Cervi.

85'. Jogo intenso nestes instantes finais.

Carrillo pronto para entrar.

81'. Cruzamento de Maxi, agarra Ederson.

64.036 adeptos na Luz

73'. Cabeceamento de Luisão à figura de Casillas!

72'. PÂNICO! Casillas volta a evitar o golo. Na sequência do livre Mitroglou remata, o espanhol defende, Jonas volta a rematar e corta a defesa portista. A bola não quer entrar!

72'. Substituição : entra André Silva sai Soares.

71'. Amarelo para Marcano por falta sobre Jonas

71'. Jogo mais dividido nesta segunda metade.

69'. Substituição: Sai Salvio entra Cervi

Vai entrar Cervi

68'. Remate de Brahimi e uma defesa incompleta de Ederson! Assustaram-se os adeptos...

67'. Substituição: Sai Corona entra Diogo Jota.

65'. Cabeceamento de Jonas na sequência do canto, mas a bola sai ao lado. Vai avisando o Benfica.

64'. CASILLAS! Jonas no coração da área atira e Casillas evita o bis ao brasileiro.

62'. Remate de Jonas para uma defesa incrível de Casillas!

59'. Arrancada de Soares, mas Ederson com reacção rápida evitou o golo.

56'. Amarelo para André André.

55'. O FC Porto está mais perigoso. O golo deu outra confiança aos azuis e brancos. Maxi silenciou as bancadas.

Maxi Pereira! Depois de uma confusão na área, André André remata e Ederson remata, na recarga Maxi faz o empate na luz!

49'. GOLOOOO DO PORTO!

48'. Grande contra-ataque do Porto, corta Pizzi no momento certo.

INÍCIO SEGUNDA PARTE

O golo de Jonas de grande penalidade aos 6 minutos é o que marca o resultado ao intervalo. O Benfica entrou bem, marcou cedo, mas a verdade é que à medida que o tempo foi passando, o FC Porto foi crescendo no encontro, ainda que, sem criar qualquer tipo de perigo para a baliza de Ederson.

INTERVALO

45' Tabelinha de Salvio e Mitroglou com o grego a cabecear por cima.

41'. LUISÃO!! Na sequência de um livre cobrado à direita por Pizzi, o Capitão encarnado subiu ao segundo andar e cabeceou forte! A bola ficou muito perto de entrar.....

37'. DEFENDE EDERSON! Muito bem batido o livre na esquerda com a defesa de Ederson a negar o empate.

36'. Livre directo a favor do Porto, depois de uma falta de Pizzi sobre Brahimi.

33'. Grande cruzamento de André André para a área, mas não estava lá Soares.... chegou atrasado o Brasileiro.

30'. Grande passe de Rafa a desmarcar Mitroglou com um remate do grego à figura de Casillas.

26'. Brahimi! Remata ao lado o argelino.

24'. Corta Luisão! Passou o perigo e o FC Porto está a crescer.....

Mais um livre para o Porto, cobra Brahimi.

22'. Corta a defesa do Benfica e na sequência da jogada Rafa arranca pela direita e valeu o corte de Felipe ao último segundo a evitar que a bola chegasse a Mitroglou....

Livre para o Porto, é Brahimi a marcar...

20'. Na ressaca do desvio, Torres remata e a bola acaba por tirar alguma tinta ao poste esquerdo da baliza de Ederson.

19'. Cruzamento de Alex Telles, corta Luisão, canto para o Porto.

17'. Pontapé forte de Semedo, mas a bola sai por cima da baliza de Casillas.

14'. O FC Porto tem estado nervoso, isso nota-se na falta de iniciativa de jogo.

11'. Muitas faltas neste primeiros momentos. O Benfica vai controlando, mas o Porto quer aparecer.

Ederson ainda não tocou na bola..

8'. Muita confusão depois de um toque de Jonas a Nuno Espírito Santo e de um encosto de Maxi ao brasileiro, mas já está tudo mais calmo. O jogo está quente!

JONAS! O Brasileiro volta a marcar com a camisola do Benfica! Casillas ainda acertou no lado do remate, mas a bola acabou mesmo por entrar.

6'. GOLOOOOOO DO BENFICA!

Falta de Felipe sobre Jonas dá penalti a favor da equipa da casa.

5'. Penalti a favor do Benfica!!

3'. Benfica mais pressionante nestes primeiros momentos.

1'. Primeiro pontapé de baliza para Casillas.

INICIO DO JOGO!

As equipas sobem agora ao relvado, vai-se jogar pela liderança no Estádio da Luz.

20:19. Tudo de regresso aos balneários.

Tudo a aquecer!

19:49. Ederson já está em exercícios de aquecimento.

Grimaldo e Fejsa ficam na bancada.

Suplentes no Benfica : Júlio César, Lisandro, Felipe Augusto, Carrillo, Zivkovic, Cervi e André Almeida.

Ânimos quentes na Luz. Foram arremessadas Pedras e Bolas de Golfe para alguns adeptos do FC Porto, o que acabou por atrasar a entrada dos sócios e adeptos azuis e brancos.

Suplentes do FC Porto: José Sá, Boly, Rúben Neves, André Silva, Herrera, Diogo Jota e Otávio.

Do lado do Benfica fica assim confirmada a entrada de Rafa. Do lado azul e branco a surpresa está em André Silva estar no banco.

19:28. ONZE DO PORTO: Casillas; Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo, Óliver e André André; Corona, Tiquinho Soares e Brahimi

19:25. ONZE DO BENFICA : Ederson, Semedo, Luisão, Lindelof e Eliseu. Samaris, Pizzi, Salvio, Rafa, Jonas e Mitroglou

19:05. Também o FC Porto já está na luz!

18:53. A equipa do Benfica chegou agora ao Estádio da Luz.

Já abriram as portas do Estádio da Luz e já são muitos os adeptos que vão enchendo as bancadas.

E agora a do FC Porto :

Veremos a época do Benfica até agora :

Tempo agora para um novo destaque. Nos últimos dez jogos fora de casa o FC Porto só sofreu um golo. Já o Benfica, em todos os jogos realizados em casa esta temporada, fez o gosto ao golo.

Jonas é o grande aniversariante do dia. O ponta de lança do Benfica faz hoje 33 anos.

Jonas fará de tudo para ter um dia de aniversário com golos

Já do lado do FC Porto a ausência mais notada será a de Miguel Layún. Aparentemente, o mexicano veio da Selecção com problemas físicos e está fora das contas de Nuno Espírito Santo. Recordemos os convocados: Casillas e José Sá; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Willy Boly e Alex Telles; Rúben Neves, Danilo Pereira, André André, Herrera, Óliver Torres e Otávio; Diogo Jota, Brahimi, Corona, Soares e André Silva.

Layún é uma das ausências esta noite

No que às chamadas para o jogo diz respeito é importante destacar que do lado do Benfica ficam de fora Jardel e Jimenez por lesão, mas também André Horta, por opção. Do lado da entrada, Rui Vitória chamou Grimaldo, Filipe Augusto e Luka Jovic. Recordemos os 21 chamados: Ederson e Júlio César; Lisandro, Grimaldo, Luisão, Lindelof, Eliseu, André Almeida e Nélson Semedo; Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi e Rafa; Jonas, Mitroglou e Luka Jovic.

André Horta foi um dos heróis na visita ao Dragão

Já Nuno Espírito Santo garante que, a partir de agora o Porto não só não pode perder pontos, como vai jogar no Estádio da Luz, um jogo de uma Final: "O FC Porto está impossibilitado de perder pontos e todos os jogos são finais, da primeira à última jornada. Vamos ao Estádio da Luz competir com a ambição de conquistar três pontos. É um jogo importante, um jogo diferente, que para o nosso adepto significa muito. Para a classificação pode ser determinante, embora não decisivo. É com o objetivo de conquistar três pontos que vamos competir na Luz."

Nuno Espírito Santo garante que os azuis e brancos farão de tudo para vencer

Rui Vitória garante que em casa e, perante os adeptos o Benfica quer vencer e que, ainda nada está decidido: "Este campeonato vai ser disputado até ao final. Depois deste jogo ainda ficam a faltar sete grandes desafios. Amanhã fará quinze dias em que estava criado um cenário, mas no domingo seguinte criou-se logo outro cenário. Isto é golo a golo, minuto a minuto que se vai decidir este campeonato. É um jogo importante, é mais uma final, mas jogamos em nossa casa, com o nosso público, com 60 mil e poucos adeptos do nosso lado. Queremos é somar 3 pontos."

Rui Vitória está ciente de que este jogo é o tudo ou nada para ambas as equipas

Também esta noite estarão frente a frente dois dos melhores marcadores do Campeonato, André Silva ou Mitroglou? A diferença é de um golo a favor do avançado portista, mas a verdade é que todos estamos curiosos porque agora também Soares faz parte das contas. O confronto entre o grego e o brasileiro, em detalhe, pode ser visto aqui.

Já sobre os grandes duelos da noite na partida Benfica x Porto ao vivo, sabemos que vão estar frente a frente os dois guarda-redes menos batidos da Liga. De um lado Ederson, do outro, Iker Casillas. Aqui no VAVEL Portugal fizemos a análise ao confronto que poderá ser lido aqui.

Já o FC Porto também não se pôde gabar da sorte na recepção ao Vitória de Setúbal. Depois do empate dos encarnados, os pupilos de Nuno Espírito Santo tinham tudo para chegar à Luz mais descansados, mas a verdade é que um golo de João Carvalho, emprestado pelo Benfica, tramou as contas da equipa portista.

O FC Porto perdeu a oportunidade de assumir a liderança na recepção ao Setúbal

Ainda sobre o jogo de Paços de Ferreira é importante recordar que Pizzi voltou a escapar ao amarelo que lhe daria o castigo de estar de fora da partida desta noite.

É tempo de falar agora do momento de cada uma das equipas. O Benfica chega ao jogo desta noite depois de, na passada jornada, ter empatado a zeros com o Paços de Ferreira. A jogar em casa e com um ponto a mais que os azuis e brancos, os encarnados estão obrigados a vencer e não poderão perder esta oportunidade. Caso contrário a conquista do tetra está condenada ao fracasso. Recordemos ainda que o empate a zeros com o Paços acabou com um ciclo de seis vitórias consecutivas por parte dos encarnados para o Campeonato.

O Benfica não foi além de um empate na visita a Paços de Ferreira

Já o FC Porto também tem mais vitórias em casa. Dos 58 golos marcados esta temporada, apenas 21 foram conseguidos fora de casa, e das 19 vitórias alcançadas pelos Dragões apenas 7 foram conquistadas fora.

André Silva já conta com 15 golos marcados esta temporada

As estatísticas valem o que valem, mas a verdade é que dos 56 golos que os encarnados marcaram esta temporada, 38 deles foram a jogar em casa e das 20 vitórias contabilizadas esta época, 11 delas também foram conseguidas perante os adeptos da Luz.

Kostas Mitroglou é o melhor marcador dos encarnados com 14 golos marcados

Já a jogar em casa para o Campeonato é o Benfica quem comanda. Dos 82 jogos já realizados, foram 42 as vezes que a vitória ficou por Lisboa e pelo meio ainda se contam 25 empates e apenas 14 vitórias dos azuis e brancos.

Esta noite jogar-se-à o 236º Clássico Benfica x Porto em directo da história dos dois clubes. Com estatísticas muito próximas no que diz respeito a vitórias é o FC Porto quem segue na frente com 91 jogos ganhos, concedendo 58 empates e 86 vitórias aos encarnados.

Hoje, apenas um ponto separa as 2 equipas e a 7 jornadas do final do Campeonato, o jogo desta noite é, definitivamente, o jogo do título.

Nessa mesma altura as contas do Campeonato eram muito diferentes daquelas que hoje encontramos. Na visita à cidade do Porto, o Benfica chegava tranquilo, com 5 pontos de avanço sobre os azuis e brancos, sendo que, com o resultado final tudo se manteve na mesma.

As condições da décima jornada e as de hoje diferem muito

O jogo da décima jornada do Campeonato ficou marcado pelo golo de Lisandro Lopez à passagem do minuto 92'. O FC Porto esteve por cima da partida ao longo de toda a primeira metade e até chegou a marcar primeiro, por intermédio de Diogo Jota à passagem do minuto 50', mas com uma segunda metade mais dividida, ainda antes do final da partida foi o central encarnado quem estragou a festa aos azuis e brancos .

Os onzes desta noite não deverão ser muito diferentes daqueles que estiveram no Dragão | Foto: Sapo Desporto

Este será o 2º jogo Benfica x Porto da temporada entre os dois emblemas. Recordemos que, na visita do Benfica ao Dragão, o empate a uma bola foi o resultado final.

Algumas notícias vieram a público informar que o juiz se lesionou, mas não nos poderemos esquecer que, para o resto do Mundo é dia 1 de Abril, para o Benfica e para o FC Porto trata-se do Dia da Verdade.

O jogo Benfica x Porto em directo desta noite tem início marcado para as 20:30 horas e será arbitrado por Carlos Xistra, registado na Associação de Futebol de Castelo Branco.

Está tudo pensado ao minuto. Para os adeptos do Sport Lisboa e Benfica, as entradas estão limitadas a Sócios do Clube com a quota de Janeiro deste ano paga e que à entrada para o Estádio apresentem o seu Cartão de Cidadão, para quem é já portador de RedPass tal não será necessário. Em comunicado, no site oficial do clube, a SAD aconselha também os adeptos a chegarem o mais cedo possível.

As condições impostas pelo Benfica geraram polémica entre os adeptos | Foto: Site Oficial SLBenfica

Segurança reforçada para o jogo Benfica vs FC Porto desta noite. Em conferência de imprensa, a Polícia de Segurança Pública informou que são mais de 200 os agentes destacados para a segurança esta noite.

A jogar em casa, o Benfica é, na teoria, o favorito, mas na visita a Lisboa, são mais de 3 mil os adeptos do FC Porto a ocupar lugar na caixa de segurança dos adeptos visitantes.

| Foto: VortexMag

O Estádio da Luz tem lotação esgotada para o jogo desta noite, mais de 60 mil adeptos são esperados esta noite para a recepção do Benfica ao FC Porto.

Sejam muito bem-vindos na VAVEL Portugal ao acompanhamento em directo da partida Benfica x FC Porto ao vivo. O jogo do título está marcado para as 20:30 horas no Estádio da Luz e nós por cá vamos acompanhar tudo! Fique desse lado.