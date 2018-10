Portugal é campeão europeu de Rugby em sub-20

O Rugby português está a dar frutos, e os lusos não vacilaram na hora de conquistar o Título Europeu no escalão de sub-20. Os Heróis do Mar mediram forças com a Espanha e triunfaram por 12-7, num duelo equilibrado que portugueses e espanhóis travaram este sábado. Promessas como Luís Cabral, Gonçalo Santos ou Jorge Abecassis são jogadores a ter em conta, numa modalidade que começa finalmente a dar que falar para as cores nacionais. Com a gloriosa vitória, Portugal está automaticamente apurado para disputar o Junior World Trophy.