Antevisão meias finais da Taça: Benfica e Vitória perto do Jamor

A prova rainha do futebol português está de volta, e logo para decidir os finalistas. O Vitória SC enfrentará o Chaves esta terça-feira, enquanto o Benfica medirá forças com o Estoril apenas quarta-feira. O Jamor já reclama pelos finalistas, e por enquanto são os benfiquistas e os vimaranenses a sorrir antes da segunda mão das meias.

Vitória SC x Chaves: Guimarães tem vista para o Jamor

O Vitória de Guimarães encara a segunda mão da meia final da Taça de Portugal com a almofada confortável de ter vencido o Desportivo de Chaves por duas bolas a zero na primeia etapa. Nesse jogo, Hernâni foi o herói do duelo ao festejar dois tentos de grande qualidade e técnica. O Chaves ainda alimenta alguma esperança, mas precisa de três golos para eliminar o sólido Vitória. Recorde-se que o Chaves chegou a esta fase da prova depois de ter eliminado Porto e Sporting, mas o Vitória não irá facilitar, aguardando-se um jogo emotivo e equilibrado.

Benfica x Estoril: águias a um voo da final

Poucos dias depois do clássico, o Benfica receberá o Estoril esta quarta-feira para a segunda mão da meia final da icónica Taça de Portugal. As águias enfrentam os estorilistas com uma vantagem confortável de 2-1. Na primeira mão, Mitroglou foi o homem golo do jogo, mas o tento de Kléber ainda oferece algum alento ao clube da linha. Com dois golos marcados fora os encarnados dificilmente deixarão o Estoril dar a volta, mas os canarinhos tentarão não morrer na praia. Caso se confirmem as expectativas, Rui Vitória terá pela frente o antigo clube de Guimarães. Seja quais forem os finalistas, o Estádio do Jamor promete a emoção que apaixona os amantes do futebol ao longo das décadas.