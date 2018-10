Liga NOS: Jornada 28 garantir 3 pontos para descansar

Depois de no passado fim de semana o Clássico entre o Benfica ter terminado com um empate a um, tudo o que diga respeito ao título ficou.... na mesma.

A luta continua ao rubro e nada ainda está decidido. Um ponto apenas separa os encarnados dos azuis e brancos, mas o Sporting ainda acredita que será possível sonhar com o segundo posto.

Na passada jornada os leões visitaram o Arouca e garantiram os 3 pontos que lhes deram a aproximação ao 1º e 2º lugares, mas a verdade é que a partir de agora, tudo pode acontecer.

Este fim de semana há mais jogo, mais futebol, mais espectáculo e, mais importante que isso, existem pontos para atribuir. Vamos focar-nos nos jogos mais decisivos, uma vez que a lista de todos encontros poderá ser vista no site Oficial da Liga.

Porto x Belenenses

Depois de dois empates consecutivos para o Campeonato, um com o Benfica e outro com o Vitória de Setúbal , os dragões não se podem dar ao luxo de perder mais um ponto que seja.

No Sábado, às 18:15h , o FC Porto recebe no Dragão o Belenenses, 12º classificado da Liga com 32 pontos. Os mais de 30 pontos que separam as duas equipas podem ser um factor crucial para as contas finais da partida, mas a equipa lisboeta não vai em nada facilitar a vida aos azuis e brancos.

Prova disso mesmo foi o resultado a zeros na visita dos Dragões a Lisboa em Novembro passado. Um jogo interessante, que promete emoção e em que o FC Porto não poderá acusar pressão, caso contrário, o título deixa de ser uma realidade.

Sporting x Boavista

Também no Sábado, mas às 20:30h, o Sporting recebe o Boavista. Dos 3 grandes os leões são os mais tranquilos. A ponte entre o pódio e os 4º e 5º lugares são eles mesmos.

Contam com dez pontos a mais que o Sporting de Braga (4º Classificado) e com oito pontos a menos que o FC Porto. De qualquer forma, a equipa de Jorge Jesus parece estar proibida de perder pontos, uma vez que o título parece estar fora de questão, o importante agora é sonhar com o segundo lugar e segurar o terceiro. E para que isso aconteça é importante vencer frente ao Boavista.

Na visita ao Bessa, o 0-1 foi bastante para garantir os 3 pontos, mas já se sabe que o estilo de jogo dos axadrezados pode muito bem ser uma condicionante. No 10º posto da tabela, os axadrezados também não querem correr qualquer risco, e está mais do que visto de que não vai facilitar em nada a vida ao Sporting.

Moreirense x Benfica

O empate com o FC Porto foi uma pedra no caminho do Benfica. Principalmente depois de, na jornada anterior, a surpresa do empate com o Paços de Ferreira ter deixado o Benfica mais assustado com a recepção aos azuis e brancos.

Proibidos de perder pontos, os encarnados visitam no Domingo Moreira de Cónegos e querem que a história do jogo se repita no resultado para o Campeonato.

Recordemos que, para a Taça da Liga, foram os Cónegos que afastaram os encarnados da Final que acabaram por vencer.

Com Jonas de regresso à titularidade, as contas do Benfica poderão ser facilitadas, uma vez que os tri-campeões só jogarão no Domingo às 20:15h e tudo depende do resultado do FC Porto com o Belenenses para saber se existe ou não existe a pressão. De qualquer dos modos, e de acordo com Rui Vitória, uma coisa é certa: ao contrário do FC Porto, os encarnados só dependem deles mesmo para garantir o tetra.