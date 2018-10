Real empatado pelo Atlético: Pepe aqueceu e Griezmann gelou (1-1)

O Real recebeu e empatou frente ao Atlético a uma bola em jogo a contar para a Liga espanhola. O internacional lusitano Pepe foi o homem golo na tarde em que Cristiano cumpriu uma exibição de luxo. O dianteiro Griezmann igualou a 5 minutos dos 90 e gelou o Bernabéu. A equipa merengue mantém a liderança mas o Barcelona pode encurtar distancias.

O Estádio Santiago Bernabéu recebeu o histórico derby de Madrid entre Real e Atlético. Nos instantes iniciais foi a equipa de Simeone a criar perigo. Koke bateu um livre e Saúl ficou muito perto de inaugurar o marcador. O Real assumiu naturalmente a posse de bola mas o muro do Atlético serviu de bloqueio às intenções dos blancos em chegarem aos últimos 30 metros. Numa rara incursão de ataque do Real, Cristiano Ronaldo inventou um lance, fintou o lateral e disparou para uma grande bomba para uma parada soberba do ex-benfiquista Oblak.

O mesmo CR7 voltou a lutar contra a monotonia mas Savic impediu o festejo do português em cima da linha de golo. Um erro de Sérgio Ramos quase ditou o tento de Griezman mas Navas parou o tiro do dianteiro. Ao intervalo a igualdade a zero foi o resultado mas com o Real um pouco por cima no duelo. No inicio do segundo tempo o inevitável Cristiano ficou a um palmo do golo faltando um pouco de sorte ao luso.

No lance seguinte Ronaldo serviu Benzema, mas Oblak negou o tento ao avançado. A entrada forte do Real na segunda etapa resultou mesmo em golo com sotaque português. Na sequência de uma bola parada Pepe usou a cabeça e abriu o activo de forma justa. O Atlético reagiu e Carrasco obrigou Navas a uma intervenção de luxo. A 5 minutos dos 90 Griezman gelou o Bernabéu numa fase em que o Real se limitava a defender. O empate aceita-se e o Real só pode queixar-se de si mesmo porque desistiu simplesmente de atacar nos vinte minutos finais.