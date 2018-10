Porto vence Belenenses e coloca a pressão no lado do Benfica (3-0)

O FC Porto venceu o Belenenses por 3-0 e passa assim para o primeiro lugar da Liga NOS, mas com o jogo a mais que o Benfica.

Aproveitar as oportunidades

Num jogo em que só a vitória interessava aos dragões, o treinador Nuno Espírito Santo não operou grandes alterações no onze. Voltou a optar por André Silva em detrimento do mexicano Corona e o central Boly substituiu o castigado Marcano.

Quanto ao Belenenses, o técnico Quim Machado voltou a apostar no onze em que tem mais confiança, contando com a velocidade e qualidade dos seus atacantes para surpreender no contra-ataque.

Como era de esperar, o ritmo e controlo de jogo pertenceram à equipa da casa com o Belenenses a ter pouca iniciativa de jogo, procurando sempre ataques rápidos para surpreender a equipa adversária.

Numa primeira parte sem grandes chances de golo para ambos os lados, foi mesmo o Porto a passar para a frente do marcador aos 37 minutos através de um livre marcado no lado esquerdo do ataque portista por Brahimi. O argelino cruzou para a área, André Silva ganhou no ar e cabeceou a bola para onde estava Danilo e, este, rematou para o fundo das redes. Estava feito o 1-0 e a equipa da casa ficava mais tranquila no jogo.

Danilo foi o primeiro a marcar no Dragão

Depois do golo, não houveram lances de perigo e as equipas partiram para os balneários com os dragões a serem, claramente, a melhor equipa.

Marcar, pontuar e liderar

Para a segunda parte, ambos os treinadores mantiveram os mesmos onzes. O Belenenses entrou melhor para o segundo tempo e começou a ter alguma iniciativa de jogo, em comparação ao que tinha ocorrido na primeira parte.

A primeira grande chance da segunda parte partiu do ataque do Porto, com Oliver a ultrapassar o guarda-redes adversário e a rematar, mas o defesa Domingos Duarte negou o golo em cima da linha.

Óliver deixou o aviso do que se revelava inevitável. O segundo golo aparece ao minuto 70 com o recém entrado Corona a causar estragos na defesa da equipa de Belém. Após uma boa jogada no lado direito, o mexicano cruza para a área onde estava Soares que, com um cabeceamento bem colocado, bateu o guarda-redes e, assim, terminou a sua série de jogos sem marcar.

Com um Belenenses sem capacidade para responder, o Porto chegou mesmo ao terceiro. Brahimi, com uma boa jogada individual, é derrubado na grande área por Domingos Duarte com o árbitro a assinalar grande penalidade. A responsabilidade coube a Brahimi que não facilitou e marcou o terceiro golo portista no minuto 74. Após este tento, a equipa da casa limitou-se a controlar o jogo.

Brahimi esteve em grande esta tarde

Concluindo, foi uma vitória fácil do Porto num jogo em que foram raras as iniciativas por parte do adversário. Os dragões controlaram durante toda a partida num resultado que se revela totalmente justo.

Esta vitória coloca os dragões no primeiro lugar da Liga NOS, com mais um jogo que o Benfica. Deste modo, a pressão passa para o lado dos encarnados que têm que vencer para permanecer no topo da classificação. No que toca ao Belenenses, mantém-se no 12º lugar do campeonato.