Griezmann brilhou  no Bernabéu

Já não há palavras para descrever Griezmann. No jogo com o Real Madrid no Santiago Bernabéu marcou o golo que deu empate (1-1) e subiu para quatro anos de invencibilidade do Atlético no campo do Real, para o campeonato. Diego Simeone também não o consegue expressar. “Não tenho palavras para descrever Griezmann. Tem tanto talento.” Também o treinador do Real Madrid, Zidane, o considera um prodigio. “É um grande jogador, temos de admitir que é difícil travá-lo”. Inclusive o jornal espanhol Marca considerou o jogador um dos melhores em campo e apelidou-o de “jogador total”.

O jornal francês L'Équipe dá conta este sábado de um “plano secreto de alto risco” do Real Madrid que envolve a contratação de Antoine Griezmann, a fim de preparar a sucessão de Ronaldo. Ora o jogador dos colchoneros já deu uma curiosa resposta a esta notícia ou, pelo menos, assim o entendem os adeptos. O internacional francês divulgou uma fotografia da filha, que celebra um ano, agarrada a uma camisola do Atlético Madrid.

Um conselheiro próximo de Antoine Griezmann, citado pela rádio RMC, revelou que o Manchester United, os dois rivais ingleses Manchester City e Chelsea, bem como os espanhóis do Real Madrid e Barcelona estão interessados no jogador. “Necessariamente, isto merece uma análise. Não há muitos clubes com capacidade para colocarem 100 milhões de euros em cima da mesa, é esse o valor da cláusula de rescisão.”

Recorde-se que o jogador renovou até 2021. Para Simeone o avançado pode eventualmente sair. “Sim, existe o risco dele sair por causa da cláusula de rescisão. Não há segurança.” Não poupa elogios ao francês e afirma que por continuar no cargo de treinador não quer dizer que Griezmann fique. “Os grandes futebolistas querem jogar na Liga dos Campeões e chegar à final e o Griezmann é um grande futebolista. E jamais me permitiria exigir a Griezmann que ficasse. Não o fiz com o [Diego] Costa, nem com o [Radamel] Falcão. Apoio as decisões dos jogadores que deram a vida por mim. Mas é óbvio que a equipa e o clube continuarão a crescer caso fique.” E reforça os seus elogios ao francês. “Griezmann sabe que está num clube maravilhoso, que cresce a cada dia que passa. Encontrou-se com um treinador que o quer e que está seguro de que ele está destinado a estar com Messi no rol dos melhores do mundo.”