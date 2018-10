Liga NOS: Dost, Soares, Mitroglou e André Silva, 74 pontas lançadas

A poucas jornadas do fim da Liga NOS, os dianteiros de Sporting, Porto e Benfica destacam-se no topo da lista dos melhores artilheiros da prova. Ao todo, Bas Dost, Tiquinho Soares, Mitroglou e André Silva somam 74 tentos de pura magia goleadora.

Bas Dost: estreia de sucesso, a Bota de Ouro será possível?

Em Agosto, o Sporting garantiu a contratação do internacional holandês Bas Dost, com a difícil e ingrata tarefa de substituir Islam Slimani. O goleador chegou do futebol alemão e rapidamente se tornou num ídolo de Alvalade. Bas Dost é hoje o melhor marcador do Sporting, da Liga portuguesa e um dos melhores da Europa. A época do Sporting está longe de ser positiva, mas para Dost a época tem sido mortífera na hora de finalizar. De cabeça ou com os pés, Dost é um verdadeiro matador com uma intuição incrível para furar as redes contrárias. Os números não mentem e o holandês leva já 27 golos, e está em igualdade com Messi na liderança dos melhores marcadores dos campeonatos europeus.

Soares, André Silva vs Mitroglou: o título depende de golos!

A luta pelo título está ao rubro, e para decidir o campeão qualquer golo poderá fazer a diferença. No Porto, Tiquinho Soares chegou em Janeiro e não mais perdeu o lugar no eixo ofensivo. De dragão ao peito Soares já fez 10 golos, e ao todo são já 17 os tentos na totalidade da Liga NOS, depois de ter feito 7 ao serviço do Vitória SC. O brasileiro tem sido aposta firme do treinador portista pelos golos que marca, mas também pela mudança táctica que ofereceu à estratégia dos dragões. Ao lado de Tiquinho, André Silva é o melhor artilheiro lusitano da Liga e tem vindo a cumprir uma temporada de sonho, tanto na invicta como na Seleção portuguesa.

Soares e André Silva são uma dupla que tem dado que falar // Foto: Estela Silva / LUSA

Pelos azuis, André Silva já festejou 15 golos no Campeonato e é, juntamente com Soares, letal na hora de concretizar. A versatilidade do jovem avançado permite ao treinador portista colocá-lo tanto na ala como no meio, algo que confunde imenso as marcações dos adversários. Para atacar o restante Campeonato, Soares e André Silva terão a responsabilidade de resolver, numa fase em que qualquer golo poderá ser determinante para a conquista do primeiro lugar.

"Mitrogolo" é o homem das decisões nas águias // Foto: Facebook Oficial do Sport Lisboa e Benfica

Por fim, é incontornável referir o grego Mitroglou, que se tem revelado fundamental na resolução da maioria dos problemas ofensivos do Benfica. O avançado chegou à Luz a temporada anterior e tornou-se indiscutível para Rui Vitória. Com Jonas um pouco mais afastado dos golos, Mitroglou é a grande referência do ataque das águias e leva 15 tentos na Liga, sendo que o mais recente ditou a difícil vitória em Moreira de Cónegos e a consequente recuperação da liderança do campeonato. Ao todo Dost, Soares, André Silva e Mitroglou valem 74 golos, um registo espantoso de 4 avançados que teriam lugar em qualquer campeonato.