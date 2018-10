Liga dos Campeões: Duo de Madrid em vantagem

Em Madrid, o Atlético recebeu a grande sensação desta Liga dos Campeões, o actual campeão inglês Leicester City. Os «colchoneros» entraram fortes na partida e Koke deu aviso com um remate de fora da área, que acertou no poste da baliza adversária.

O único golo do encontro surgiu aos 28' minutos, num lance muito polémico em que Griezmann é derrubado em falta, com o juiz a assinalar grande penalidade.

Decisão errada já que o avançado francês sofre a carga fora da área. O próprio Griezmann encarregou-se da marcação e bateu Kasper Schmeichel.

A equipa espanhola foi sempre superior ao longo de todo o desafio, perante um Leicester que pouco incomodou Oblak e tem agora em Inglaterra, que jogar bem mais se quiser seguir para as meias-finais.

No grande jogo desta noite o Bayern Munique mediu forças com o campeão europeu, Real Madrid. Os espanhóis foram os primeiros a criar perigo, num cabeceamento à barra de Benzema, com a bola a ser ainda desviada por Neuer.

Os alemães responderam com um golo ao minuto 25' com Arturo Vidal de cabeça a corresponder da melhor forma a um cruzamento de Thiago Alcantara. O médio chileno teve nos pés a oportunidade de bisar em cima do intervalo, através de uma grande penalidade, mas o remate saiu para a bancada da Allianz Arena.

A segunda parte começou praticamente com o empate madrileno, por intermédio de Cristiano Ronaldo, que num remate à meia volta bateu Neuer. As coisas complicaram-se em definitivo para os bávaros quando em cima da hora de jogo, Javi Martinez viu o segundo cartão amarelo no espaço de dois minutos e foi expulso.

A partir daqui só deu Real Madrid e apenas um inspirado Manuel Neuer evitou que o resultado fosse mais dilatado. O guardião germânico só não conseguiu mesmo travar Cristiano Ronaldo, que ao minuto 77' atirou dentro da área em zona frontal, com a bola a passar por entre as pernas do número 1 do Bayern. Com este golo o português chegou aos 100, na liga milionária.

Já em tempo de compensação Sérgio Ramos viu ser-lhe anulado o 1-3, por se encontrar em posição de fora-de-jogo. O Real Madrid leva assim uma importante vantagem, para o encontro da segunda mão no Santiago Bernabéu.