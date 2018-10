Antevisão da Jornada 29

A jornada começa na sexta-feira com quatro partidas. O líder Benfica recebe o Marítimo no Estádio da Luz. Os encarnados têm margem de erro nula, sob pena de perderem a liderança para o FC Porto; já o Marítimo procura pontos que alimentem as suas aspirações europeias.

O Sporting visita o Vitória de Setúbal, sendo o quarto embate entre os dois clubes esta temporada. Os leões estão na melhor fase da temporada e procuram manter a boa forma diante de um Vitória tranquilo no meio da tabela mas que, perante o seu público não vai enjeitar a possibilidade de roubar pontos a outro "grande".

No Bessa joga-se o Boavista x Paços de Ferreira. Os axadrezados querem esquecer a goleada sofrida na ronda passada, mas para tal terão de bater um Paços de Ferreira que ainda não garantiu a permanência.

Se tal é verdade em relação aos pacenses, no caso do Estoril a situação é ainda mais delicada. A equipa da Linha visita o tranquilo Belenenses em busca de pontos que a atirem para longe da zona de despromoção.

Para sábado estão reservados também mais quatro jogos. O cabeça-de-cartaz é sem dúvida o Braga x FC Porto. Se os dragões estão em luta acesa pelo título, os bracarenses travam nesta altura um duelo pelo quarto lugar com o vizinho Vitória de Guimarães. Pontos perdidos por estas equipas poderão ser decisivos no final.

No duelo "europeu" o Vitória de Guimarães não tem tarefa fácil nesta ronda. Os vimaranenses vão a Trás-os-Montes visitar um Desportivo de Chaves que certamente veria com bons olhos a chegada ao sétimo lugar. Uma reedição da emocionante meia-final da Taça de Portugal, jogada no mês passado.

Já o Arouca, à semelhança de outros emblemas, ainda não tem a sua manutenção assegurada. Um passo importante rumo a essa condição seria certamente um triunfo diante de um Feirense que, apesar de seguro nos dez primeiros, quererá subir na tabela.

Foto: record.xl.pt

Para fechar o dia o Rio Ave visita o aflito Tondela. Os vila-condenses ainda não desistiram do sonho europeu e querem vencer para manter vivas as suas hipóteses. Para tal terão de ultrapassar um Tondela em modo "final a final", e que luta desesperadamente por sair do último lugar.

Foto: maisfutebol.iol.pt

Finalmente na segunda-feira a jornada fecha com um desafio importantíssimo para as contas da manutenção. O Nacional da Madeira, penúltimo com 20 pontos, recebe o Moreirense, antepenúltimo com 20 pontos. As contas da despromoção poderão ganhar contornos mais claros depois desta ronda.