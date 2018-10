Basquetebol: Benfica vence Porto sem problemas

No Pavilhão da Luz foco para o clássico dos clássicos do Basquetebol. O Benfica recebeu e dominou o Porto sem dificuldade tendo as águias voado até ao cesto portista do primeiro ao último minuto sempre em vantagem.

Os encarnados venceram por 87-70 e estão agora a um ponto dos dragões. O Porto mantém a liderança mas viu o Benfica aproximar-se. O melhor que os invictos fizeram foi estar a 4 pontos do Benfica neste jogo mas o destaque vai inteiramente para as águias que depois de já terem conquistado a Taça de Portugal relançam agora a luta pelo titulo.