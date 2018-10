Sporting x Benfica: Pizzi e Gelson às ordens, Marvin de castigo

Na jornada 29 o risco que Sporting e Benfica correram teve consequências para o derby da próxima ronda. Nos leões Jorge Jesus lançou Marvin e Gelson diante o Setúbal mesmo tendo em linha de conta que estavam em perigo de falhar o duelo frente às águias.

O extremo conseguiu escapar à exclusão e fez inclusive um golo diante os sadinos. O lateral Marvin já não teve a mesma sorte e viu justamente a cartolina amarela que o irá impedir de defrontar o rival lisboeta.

No lado benfiquista, Ederson, Pizzi e Carrillo estavam também sujeitos a falhar o derby mas conseguiram livrar-se do castigo. O peruano não saiu sequer do banco, enquanto Ederson e Pizzi alinharam na equipa que venceu o Marítimo sem terem corrido grandes riscos. O médio luso é impressionante porque tem sido indiscutivelmente o melhor jogador das águias e escapa ao quinto amarelo há já 18 jornadas.

O Sporting x Benfica já ferve e Jorge Jesus terá provavelmente de apostar em Jefferson para o lugar de Marvin. Já Rui Vitória terá todo o plantel à disposição, restando apenas a dúvida quanto à condição física de Jonas.