Benfica e Sporting empatam no derby de Futsal (1-1)

Na Luz o jogo mais aguardado da jornada colocou frente a frente as duas melhores equipas do Futsal luso. Para ainda sonhar com o primeiro posto, o Benfica necessitava obrigatoriamente de vencer mas foi o Sporting a abrir o activo na primeira parte por intermédio de Varela.

As águias reagiram mas ao intervalo a vantagem sorria aos leões. A equipa da Luz entrou na etapa suplementar determinada a dar a volta ao derby e Bruno Coelho igualou o duelo com total justiça. Até final as oportunidades dividiram-se mas a igualdade a uma bola não se desfez. O empate foi o resultado que melhor espelhou o jogo, um encontro equilibrado e com um domínio na quadra repartido pelas duas partes.

Com este resultado os leões garantiram já a liderança na fase regular do campeonato e resta às águias apostarem tudo nos play-off que decidirão o próximo campeão.