Gilbert fora das Ardenas

Tudo aconteceu a cerca de 130 km para a meta, momento em que o campeão belga esteve envolvido numa queda. Sentia dores, mas eram suportáveis. Com o desenrolar da corrida, o belga admitiu que as dores iam-se dissipando, de tal forma que o belga conseguiu vencer a corrida num sprint vigoroso frente a Michal Kwiatkowski.

No fim da corrida, o belga sentia dores na zona lombar e decidiu ir ao médico. Aí recebeu a confirmação de rutura no rim, o que leva à paragem forçada de uma semana.

Esta notícia tem tanto de desilusão como de espetacular, pois a verdade é que Gilbert venceu a Amstel com uma rutura no rim, o que torna a vitória ainda mais heróica.

“É triste não estar nas restantes corridas da semana porque estava numa grande forma” – afirma Gilbert, que depois do repouso vai começar a preparar a participação no Giro D’Itália.

Também é um golpe duro para a sua equipa, a Quick-Step Floors vinha para estas três clássicas com um super trio formado por Gilbert, Alaphilippe e Dan Martin. Depois da lesão do francês no joelho e desta paragem forçada de Gilbert, só resta Dan Martin à equipa para atacar a Flèche e a Liège. O irlandês já ganhou a Liège-Bastogne-Liège, por isso a equipa belga não estará nada mal servida.