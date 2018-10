Cristiano marciano desce à terra e esmaga Bayern

A nave de Cristiano Ronaldo chegou à terra passavam 45 minutos das 19 horas vindo directamente de Marte até Madrid. O internacional luso voltou a fazer história e com hat-trick diante o Bayern soma já 101 tentos na UEFA Champions League, um feito único e que será eternamente recordado pelos amantes da melhor competição de clubes da Europa.

O Real Madrid recebeu os alemães e venceu por quatro bolas a duas e garantiu o passaporte para as meias finais da Liga dos Campeões. No global da eliminatória os merengues triunfaram por 6-3 sendo que 5 dos golos foram da autoria do astro madeirense, 8 no total só ao emblema germânico.

A partida foi emocionante e o Bayern entrou a todo o gás na primeira-parte com incursões rapidíssimas nos primeiros 25 minutos. O Real Madrid equilibrou o encontro e a igualdade a 0, que se verifica ao intervalo espelhava o que as duas equipas produziram na primeira etapa do duelo.

Ao minuto 53, Lewandowski inaugurou o marcador na conversão de uma grande penalidade, mas o Real não baixou os braços e empatou ao 76 minutos por intermédio do inevitável, Cristiano Ronaldo. Os blancos não tiveram a frieza de conservar a posse de bola e no minutos a seguir ao golo do português, Sérgio Ramos acabou por introduzir a bola na sua própria baliza levando o jogo para prolongamento

O furacão Cristiano não deixou o Santiago Bernabéu esmorecer e ao minuto 104 recolocou o Real no caminho das meias-finais. Cinco minutos volvidos e eis que o melhor jogador do Mundo voltou a fazer estragos nas redes alemãs. Pouco depois, o menino Asensio fechou as contas do jogo em 4-2 numa partida memorável para o Real Madrid, mas individualmente inesquecível também para o muitas vezes criticado Cristiano Ronaldo.

O Real Madrid junta-se assim ao Atlético de Madrid nas meias-finais da prova milionária e está cada vez mais perto de conquistar o 12º troféu da sua história.