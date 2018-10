José Mendes 5º nos Alpes

Campeão português terminou a quarta etapa do Tour dos Alpes na quinta posição, tendo sido esta ganha pelo italiano Matteo Montaguti, que depois de um dia muito complicado de montanha, bateu Thibout Pinot e Rohan Dennis ao sprint.

A camisola amarela continua no corpo do britânico Geraint Thomas que chegou inserido no mesmo grupo do português e que se está a mostrar em grande forma para atacar a Volta a Itália.

Está sempre foi uma corrida em que o português se sai bem. Nas antigas edições desta prova, antes chamada Giro del Trentino, José Mendes fez grandes exibições, sendo o seu melhor resultado o 6º lugar na classificação geral, em 2015.

Amanhã corre-se a última etapa desta prova, etapa que liga as localidades de Smarana e Trento, uma ligação de 199,6km.