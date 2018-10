Resultado e gols Sporting 1x1 Benfica na Liga NOS 2017

Em nome da VAVEL Portugal agradecemos a preferência no acompanhamento do directo do grande e último derby da temporada 2016/2017.

No final do empolgante derby regista-se uma igualdade a uma bola, valendo os golos de Adrien Silva ao minuto 4 e o tento de Lindelof ao minuto 66. O jogo foi equilibrado no global, o Benfica controlou mais tempo a posse de bola, mas os leões criaram mais oportunidades para marcar principalmente no início da segunda-parte. As águias mantêm a liderança da Liga NOS com 72 pontos e em caso de vitória, o Porto poderá ficar novamente a um ponto dos encarnados. O Sporting continua em 3º lugar, agora com 64 pontos e termina esta temporada sem conseguir vencer o velho rival da 2ª circular.

90'+3 FIM DO JOGO!

90'+2 Cartão amarelo: Luisão.

90' O árbitro dá 3 minutos de compensação!

88' SAI: Gelson, ENTRA: Campbell.

O Benfica tenta trancar o jogo atrás com a entrada de Filipe Augusto e o Sporting aposta um pouco mais no ataque com a velocidade de Podence.

81' Cartão amarelo: Jiménez.

80' SAI: Mitroglou, ENTRA: Filipe Augusto.

80' SAI: Bruno César, ENTRA: Podence.

76' Cartão amarelo: Mitroglou, na sequência de uma falta sobre Schelotto.

O Benfica está a pressionar, mas o Sporting está a apostar tudo no contra-ataque.

73' SAI: Salvio, ENTRA: Carrillo.

69' O jogo está agora empatado e ambas as equipas parecerem agora apostar tudo na vitória. O jogo está partido e qualquer dos emblemas poderá fazer mexer o marcador.

Livre muito bem cobrado por Lindelof que igualou o derby e deixou Patrício pregado ao chão.

66' GOLOOOOOOOOOOOOOO BENFICA!

65' Cartão amarelo: Alan Ruiz

64' SAI: Alan Ruiz, ENTRA: Bryan Ruiz.

63' Lance supersónico de ambas as equipas: Gelson sobe como uma flecha tenta lançar Dost, mas o Benfica cortou e partiu para um contra-ataque perigoso. Porém Jiménez, não conseguiu sequência ao lance.

61' Canto para o Sporting, Bruno César bate, mas o cabeceamente de Alan Ruiz saiu sem convicção.

60' Grande defesa de Rui Patrício a remate de Mitroglou. O Benfica aperta o cinto.

59' Tiro de Schelotto sem qualquer tipo de perigo para Ederson.

58' SAI: Rafa, ENTRA: Jiménez.

Rui Vitória prepara-se para mexer na equipa e lançar Jiménez.

53' O veloz Gelson causou estragos na lateral direita, serviu Bas Dost, mas o holandês falhou escandalosamente o 2º tento.

52' Alan Ruiz entrou muito bem na segunda-parte e tem sido fundamental no apoio defensivo aos médios na luta feroz contra as águias.

47' Grande jogada do Sporting com Alan a descobrir Gelson. O extremo serviu Adrien e a bola sobrou para Bas Dost que falhou por pouco o 2º da partida.

46' Schelotto entra pelo flanco direito a todos o gás e faz um cruzamento tenso que passa toda a grande àrea sem que ninguém consiga emendar.

Os treinadores não promoveram qualquer alteração nas equipas.

45' Recomeça a partida!

O Sporting chega ao intervalo em vantagem. O capitão Adrien converteu uma grande penalidade ao minuto 4. O Benfica respondeu mas não criou grandes ocasiões para empatar. No entanto, foco para um livre perigo de Grimaldo perto do intervalo. O jogo está demasiado preso a meio-campo e nenhuma das equipas superou realmente a outra.

45'+1 Final da primeira parte!

O árbitro dá 1 minuto de compensação.

44' Livre perigoso marcado por Grimaldo, mas Rui Patrício defendeu de forma extraordinária. O lateral das águias fez o esférico explodir mas o guardião dos leões estava atento.

38' O Benfica demonstra nesta fase ter maior posse de bola, mas o Sporting tem conseguido controlar a nível defensivo as incursões encarnadas.

34' Rafa está recuperado e volta ao terreno de jogo.

33' Paragem no jogo para assistência a Rafa que se queixa de uma disputa de bola com Schelotto.

32' Tiro de Schelotto a passsar ao lado das redes de Ederson.

30' Pizzi tentou remate, mas Coates resolve de forma irrepreensível.

29' Livre para o Sporting, Adrien bateu, mas o árbitro assinalou falta a favor do Benfica e os leões perderam uma boa ocasião para criar perigo.

A luta entre os velhos rivais está intensa, mas o espectáculo perde com isso, uma vez que não se verificou qualquer lance de perigo nos últimos minutos.

20’ O jogo está numa fase em que as duas equipas se anulam mutuamente com destaque para os dois meio-campo compostos por Fejsa/ Pizzi e William/Adrien.

12' O benfica tenta responder à desvantagem com saídas de bola interessantes de Grimaldo e Nélson Semedo, que têm surpreendido os leões.

10' Remate de Salvio ligeiramente por cima.

9' Primeira incursão das águias no duelo com uma subida rápida de Salvio o esfera sobrou para Nélson Semedo, que crusou para Mitroglou, mas Rui Patrício controlou o lance.

5' Cartão amarelo: Ederson.

5' O Sporting entrou pressionante e com as linhas subidas. Relevo para Adrien e Gelson que entraram a matar!

Na conversão, Adrien Silva não vacilou e inagurou o marcador em Alvalade.

4' GOLOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!!!!!

4' Penálti para o Sporting!

1' Entrada de leão: Gelson sobe como uma flecha e ensaiai o 1º remate da partida. O esférico embateu contudo num defesa encarnado.

1' Rola a bola em Alvalade!

20:27. O derby 300 da história está a instantes de começar!

20:25. A atmosfera em Alvalade transpira emoção e as equipas já subiram ao relvado.

Foco para Jonas que está ausente do 11 sendo Cervi a principal novidade nas escolhas de Rui Vitória.

19:32. Onze do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Rafa e Mitroglou.

Relevo para a presença de Paulo Oliveira e Jefferson no 11 de Jesus que deixou Rúben Semedo e Bryan Ruiz no banco.

19:30. Já há onze do Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Paulo Oliveira e Jefferson; William, Adrien, Gelson e Bruno César, Alan Ruiz e Bas Dost.

17:00. A VAVEL Portugal dá as boas-vindas a todos para o último grande derby da temporada 2016-2017. O Sporting lutará pela honra leonina, enquanto o Benfica tudo fará para voar rumo ao título.

Onze provável do Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Zivkovic, Rafa e Mitroglou

15:25. Na preparação do duelo, Rui Vitória não contou totalmente com Jonas e o brasileiro será dúvida até à oficialização do onze encarnado.

Onze provável do Sporting: Rui Patricio, Schelotto, Coates, Rúben Semedo, Jefferson, William, Adrien, Gelson, Bryan Ruiz, Alan e Bas Dost.

15:22. Nas escolhas de Jorge Jesus para o derby Marvin estará fora do jogo por castigo, mas terá o restante plantel à disposição.

15:21. Os números não mentem e o Benfica terá de pontuar em Alvalade para continuar a depender de si para chegar ao tetra. O Sporting jogará pelo orgulho e tentará encurtar distâncias para os rivais. O 1º visita o terreno do terceiro e o duelo terá um ambiente arrepiante do primeiro ao último minuto.

15:20. O derby terá duelos muito interessantes mas o foco estará nos goleadores Bas Dost e Mitroglou, que juntos levam 43 golos na Liga portuguesa. O holandês tem 28 tentos e é de longe o maior foco de perigo para as redes vermelhas. O grego soma 15 e alguns deles revelaram-se determinantes em vitórias pela margem mínima.

15:17. O Benfica não está a atravessar uma fase muito positiva mas saiu do recente duelo frente ao Porto com uma nova vida tendo vencido depois disso o Moreirense e o Marítimo, este último com uma boa exibição e 3 tiros sem resposta.

15:15. Os leões chegam ao derby na melhor fase da temporada com uma série de 5 vitórias consecutivas, a última das quais no Bonfim por 3-0.

15:14. Para o decisivo embate Sporting x Benfica em directo da jornada 30 da Liga a escolha do apito só poderia de um árbitro cotado. Artur Soares Dias, um juiz experiente e internacional que se apresentará em Alvalade para arrefecer os ânimos que poderão ter lances duros e difíceis de analisar.

15:15. Na actual temporada 2016/2017 o mega duelo da capital portuguesa jogou-se em Dezembro e foi novamente o Benfica a superar o Sporting. As águias entraram a matar e na primeira parte construiu um confortável 2-0 no Estádio da Luz. Os leões reagiram na segunda etapa e Bas Dost ainda respondeu aos golos de Mitroglou e Salvio mas a vitória não escaparia aos encarnados.

15:12. Na última vez que Sporting e Benfica se defrontaram em Alvalade, foi o Benfica a ter uma via verde até à vitória. Na época passada, este derby viria a revelar-se fundamental para o titulo ganho pelas águias valendo inevitavelmente o golo solitário dos encarnados marcado por Mitroglou. O famoso falhanço de Bryan Ruiz contrastou com a eficácia letal do grego e Rui Vitória vencia assim o primeiro derby lisboeta da sua carreira.

15.10. O confronto Sporting x Benfica ao vivo hoje entre os velhos ganhou uma vertente ainda mais empolgante de há duas épocas a esta parte. Jesus vs Vitória, um duelo empolgante que no total ainda sorri ao técnico dos leões. Em 5 jogos, Jesus venceu 3 e Vitória 2.

15:07. Dos 143 jogos entre leões e águias em Alvalade é o Sporting que regista uma supremacia. Os felinos já venceram 73 vezes, empataram 28 vezes e o Benfica triunfou em 42 ocasiões.

15:05. O historial de duelos entre os velhos rivais lisboetas é vasto e no global a vantagem no confronto sorri ao Benfica, que já venceu 130 jogos. Registaram-se ainda 61 empates e 108 triunfos para o Sporting, num total de 299 encontros.

15:03. O Estádio de Alvalade será o palco do grande espectáculo e à imagem do que tem acontecido no decorrer da temporada aguarda-se casa cheia para o encontro, com cerca de 50.000 espectadores.