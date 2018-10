FC Porto x Feirense : atrasos na corrida

O FC Porto voltou a escorregar e voltou a permitir que o Benfica ficasse isolado na liderança da tabela classificativa. O empate com o Feirense deitou por terra as esperanças azuis e brancas e as oportunidades de golo voltaram todas a ser falhadas. Mas afinal, como é que tudo aconteceu ?

Tentar, tentar, tentar

Poderíamos resumir todo o jogo deste Domingo no Dragão, apenas com estas 3 palavras: tentar, tentar, tentar. Nem com o empate do Benfica em Alvalade, o FC Porto conseguiu agarrar a oportunidade de igualar os encarnados e muitas foram as vezes em que a pressão esteve evidente.

No que ao jogo diz respeito é importante verificar que com a ausência de Brahimi por castigo, Nuno Espírito Santo viu-se obrigado a utilizar outra arma: Diogo Jota voltou ao onze titular depois de 3 meses sentado no banco e deste muito cedo se notou que o objectivo azul e branco era marcar....

Vaná segurou o empate até ao fim | Foto: Mais Futebol

Soares, André Silva, Alex Telles e Danilo foram o espelho das inúmeras tentativas azuis e brancas ao longo de toda a partida. E diga-se tentativas porque não deixaram de ser isso mesmo. A defesa do Feirense esteve atenta e Vaná esteve em evidência em todas as alturas cruciais.

Sem grande história para contar, o destaque vai apenas para o golo anulado aos Dragões ainda na primeira metade do encontro. Aos 33' não fosse André Silva estar em posição irregular e estavam garantidos os 3 pontos.

André Silva viu o golo ser-lhe anulado por fora de jogo aos 33' | Foto: Mais Futebol

Com este resultado, a equipa de Nuno Espírito Santo volta a atrasar-se na corrida pelo titulo e permite ao Benfica seguir isolado na liderança com 72 pontos, mais 3 que o FC Porto.