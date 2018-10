Tondela à beira de um novo milagre

A temporada passada foi de sangue, suor e lágrimas para o Tondela e a verdade é que nesta nem tudo voltou a ser bom. O Tondela demorou a acordar, ainda esteve sem ar na linha de água, mas a quatro jornadas do fim, falta apenas um ponto para que os homens de Pepa consigam garantir, uma vez mais, a permanência.

Sofrer até ao fim

Foi apenas na derradeira jornada da temporada passada que o CD Tondela conseguiu garantir a permanência no primeiro escalão do futebol.

A antiga equipa de Petit teve de esperar pela última jornada para poder beneficiar da derrota do União da Madeira com o Rio Ave e para levar de vencida a Académica por 2-0.

Com o sonho da permanência já concretizado, era esperado que este ano, a equipa de Tondela de tudo fizesse para garantir deste muito cedo que os resultados da temporada transacta não se repetissem. Recordemos que o Tondela terminou em 18º lugar da tabela, com 20 pontos (de 87 possíveis) em 29 jogos, 17 derrotas, oito empates e apenas quatro vitórias.

Esperar para permanecer

Depois de ter vencido o Nacional esta jornada, a equipa de Pepa precisa apenas de um ponto em quatro jogos para garantir a permanência uma vez mais.

Com este resultado, o Tondela passou a somar 23 pontos, a um do Moreirense, que ocupa a 16ª posição e que recebe no domingo o Desportivo de Chaves, e com mais três do que o Nacional, último classificado.

Apesar de parecer tarefa simples, somar um ponto em quatro jogos, é importante recordar que a equipa tondelense ainda vai ao Bessa, recebe o Vitória de Setúbal, para depois visitar Arouca e finalmente terminar com a recepção ao Braga.

Na primeira volta, em todos os quatro encontros que faltam, o único ponto amealhado pela equipa de Pepa foi precisamente na recepção ao Boavista....

Conseguirá o Tondela garantir uma vez mais a permanência? Cá estaremos para ver se o sonho se concretiza, a custo, pelo segundo ano consecutivo.