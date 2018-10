Portimonense: o regresso seis anos depois

Foi na temporada 2010-2011, que o Portimonense terminou o campeonato na 15ª e antepenúltima posição com 25 pontos, e com isso descia para a Segunda Liga.

O conjunto algarvio somou 17 derrotas e apenas seis vitórias e sete empates. Marcou 29 golos e sofreu 49, sendo a segunda pior defesa ficando apenas à frente da Naval.

Nos seis anos que se seguiram no segundo escalão, a equipa só conseguiu estar mais perto da subida na última época, onde ficou no quarto lugar.

Porém este ano com a chegada de Vítor Oliveira o «Rei das subidas», a formação do Algarve cedo se assumiu como o principal candidato a voltar ao primeiro escalão.

E de facto tudo bateu certo, a quatro jornadas do fim do campeonato, o Portimonense garantiu o regresso à Primeira Liga, apesar de ter sido derrotado pelo Académico Viseu, no entanto beneficiou do desaire do terceiro classificado Varzim, frente ao Sporting Covilhã para assegurar a subida.

Agora o principal objectivo é vencer o campeonato, mas a tarefa não se afigura fácil. Apesar de liderar com 73 pontos, o Portimonense tem o Desportivo Aves com 71 e por isso os últimos quatro jogos serão decisivos.

Quanto ao técnico Vítor Oliveira continua a fazer história, garantindo a sua quinta subida consecutiva, a décima da sua carreira. Resta saber se tal como nos anos anteriores, muda de clube e permanece na Segunda Liga, ou se também ele arrisca voltar ao palco principal do futebol português.