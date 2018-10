Nacional Madeira: descida cada vez mais perto

Quinze anos depois o Nacional Madeira poderá estar prestes a regressar à Segunda Liga. Com quatro jogos para disputar na Liga NOS, o conjunto madeirense está no último lugar da classificação com 20 pontos, menos cinco que o Moreirense que é a primeira equipa acima da «linha de água».

Com apenas quatro vitórias em 30 encontros, o Nacional averbou oito empates e 18 derrotas, sendo o pior ataque do campeonato com 19 golos marcados e 48 sofridos, somente menos um que a pior defesa pertencente ao Tondela.

Tem sido de resto uma temporada para esquecer para os lados da Choupana, que já viu três treinadores assumir as rédeas da equipa, sem que no entanto os resultados se alterem.

Manuel Machado foi o escolhido para liderar a equipa, mas acabou por sair dando o seu lugar a Pedrag Jokanovic, só que o sérvio fez ainda pior e nem um jogo conseguiu vencer.

Finalmente João de Deus venceu um dos quatro desafios que já leva ao comando da equipa, frente ao Estoril por 0-1, mas o cenário continua idêntico, ou seja a última posição.

De realçar que nestes 15 anos de Primeira Liga, o conjunto insular conseguiu fazer história ao qualificar-se para as competições europeias em cinco ocasiões, e só em três temporadas ficou abaixo da 10ª posição.